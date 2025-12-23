삼성전자 하만, ZF ADAS 사업 인수… ‘지능형 자동차 전장’ 기술발전 기대

독일 ZF ADAS 사업 인수… 고성장 ADAS 시장 본격 진출
디지털 콕핏과 SDV(소프트웨어 정의 자동차) 융합 가속
삼성-하만 시너지로 글로벌 전장사업 확장
삼성전자는 23일 자회사 하만(Harman International)이 독일 ZF 프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen AG, 이하 ZF)의 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단 운전자 보조 시스템) 사업을 인수한다고 밝혔다. 이번 인수는 15억 유로(약 2조6000억 원) 규모로, 하만이 전장사업 포트폴리오를 확장하며 글로벌 시장 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 행보로 풀이된다.
하만의 ZF ADAS 사업 인수는 삼성전자가 2017년 하만을 품은 이후 8년 만의 대형 전장 분야 인수다. 삼성전자는 올해만 해도 공조(플랙트그룹), 오디오(마시모), 디지털헬스(Xealth) 등 다양한 분야에서 굵직한 M&A를 진행하며 미래 산업 전반의 기술기반을 확장하고 있다.
ZF는 100년 이상의 역사를 가진 독일 대표 전장기업으로, 변속기·섀시·전기차 구동부품 등 폭넓은 제품군을 보유하고 있다. 하만이 인수하는 ZF의 ADAS 부문은 25년 넘게 글로벌 자동차 제조사에 제품을 공급해왔으며, 스마트 카메라 분야에서는 세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있다.
이번 인수를 통해 하만은 전방카메라와 ADAS 컨트롤러 등 차량 주행을 지원하는 핵심 기술을 확보, 빠르게 성장하는 ADAS 시장에 본격 진입한다.
자동차 산업은 최근 IT 기술 중심으로 재편되며 SDV(Software-Defined Vehicle, 소프트웨어 정의 자동차)로 진화하고 있다. 이 과정에서 차량의 디지털 콕핏(디지털화된 자동차 조종 공간)과 ADAS가 결합된 중앙집중형 컨트롤러 구조가 핵심으로 부상하고 있다.
하만은 이번 인수를 통해 자사 주력 제품인 디지털 콕핏과 ADAS 기술을 통합, SDV 전환 가속화의 핵심 공급자로 자리매김한다는 계획이다. 이 구조는 OTA(Over the Air, 무선 업데이트) 방식으로 차량 기능을 손쉽게 개선할 수 있어 사용자 경험을 유연하게 확장할 수 있다는 장점이 있다.
시장조사에 따르면 ADAS 및 중앙집중형 컨트롤러 시장 규모는 2025년 약 62조6000억 원에서 2035년 189조 원으로 확대될 전망이다. 연평균 12% 성장률로, 자동차 산업의 차세대 성장 분야로 꼽힌다.
크리스천 소봇카(Christian Sobottka) 하만 CEO는 “이번 인수로 디지털 콕핏과 ADAS가 결합되는 기술 변화의 시점에서, 하만이 중앙집중형 컨트롤러 시장의 주도권을 확보하는 발판을 마련했다”고 밝혔다.
마티아스 미드라이히(Mathias Miedreich) ZF CEO 역시 “하만은 ZF ADAS 사업의 잠재력을 높일 최적의 파트너”라고 평가했다.
손영권 하만 이사회 의장은 “이번 인수는 삼성전자의 혁신 DNA와 하만의 전장 기술력이 결합된 결과로, 미래 모빌리티 시장에서의 장기적 리더십을 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
삼성전자는 하만협력팀을 통해 대규모 M&A를 실행할 뿐만 아니라, 하만과 삼성전자의 다양한 IT·S/W·AI 기술과 전장·오디오 기술 간 시너지를 창출해 2030년 매출 200억불 이상의 글로벌 전장 및 오디오 1등 업체로 위상을 더욱 강화한다는 방침이다. ZF ADAS 인수 절차는 2026년 내 마무리될 예정이다.
