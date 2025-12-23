금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 오늘(23일) 1순위 청약

이천시 공공택지 ‘중리택지지구’ 마지막 민간분양 단지… 분상제 적용
계약금 5%, 중도금 무이자, 발코니 확장비 무상… 내년 11월 입주 예정
금성백조가 경기도 이천시 중리택지지구 B3블록에 짓는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’의 1순위 청약이 오늘(23일) 진행된다.
1순위 청약은 입주자모집공고일(2025년 12월 9일) 기준 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이 세대주, 세대원 모두 1순위 청약이 가능하다.
가점제 40%, 추첨제 60%를 적용하는 만큼 청약 가점이 적은 이들도 추첨을 통해 당첨 기회를 노려볼 수 있다. 분양 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%다. 중도금 대출 무이자, 발코니 확장비 무상 혜택이 제공된다.
1순위 청약에 이어 2순위 청약은 내일(24일) 실시한다. 당첨자는 오는 31일에 발표된다.
‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 분양 관계자는 “내 집 마련 비용 부담이 상대적으로 낮고 내년 11월 입주가 예정돼 있어 조기에 새 아파트에서의 주거생활을 시작할 수 있는 만큼 연내 내 집 마련을 계획한 분들이라면 적극적으로 청약을 노려볼 만하다”라고 설명했다.
금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 지역 내에서 주거 선호도가 높은 중리택지지구의 마지막 민간분양 아파트로 희소성과 상징성을 겸비했다.
선시공 후분양으로 공급돼 내년 11월 입주가 예정된 이 단지는 중리택지지구 B3블록에 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 1,009가구 규모로 지어진다. 전용면적별로는 △59㎡A △59㎡B △84㎡A, A1 △84㎡B △84㎡C 등 가족 구성원의 라이프 스타일에 따라 선택이 가능한 다양한 타입으로 구성돼 있다.
모든 가구는 채광과 통풍을 극대화한 남향 위주의 4Bay 맞통풍 판상형 구조가 적용돼 있다. 효율적인 동선과 공간 활용을 고려한 주방 구조를 비롯해 타입별로 현관창고, 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등에 이르기까지 짜임새 있게 수납공간을 마련했다.
지상은 주차공간이 없는 공원형 아파트로 설계했다. 또 다양한 조경시설과 산책로 등을 조성해 입주민의 삶의 질을 높이는 자연주의 단지를 구현했다. 이외에도 태양광 발전과 전력 회생형 승강기, 지하주차장 LED 디밍 시스템 등 관리비 절감을 위한 에너지 절약 설비도 도입된다. 얼굴인식 출입통제와 무인택배, 전기차 충전 시설 등 스마트 시스템도 빠지지 않고 함께 갖춰진다.
‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 단지 주변에서 교육, 교통, 생활 편의 인프라를 누리기에 좋다. 먼저, 단지 바로 앞에는 중리초(26년 3월 개교 예정)와 병설유치원, 반경 2km 내에는 이천중, 이천제일고를 비롯해 이천시립도서관과 학원가가 있다. 이천과학고(반도체 특성화 고교, 30년 예정)도 들어선다.
단지에서 약 1km 거리에는 GTX-D(예정), 반도체선(계획)이 갖춰질 경강선 이천역이 있으며 이를 통해 판교역, 강남역 등 수도권 주요 업무지구로 이동이 쉽다. 강남, 잠실 등으로 광역버스를 탈 수 있는 정류장도 가깝다.
시청, 세무서, 경찰서, 보건소 등 주요 행정시설이 밀집해 있는 행정타운과 기존 도심이 단지와 인접해 있어 편의시설을 보기에 수월하다. 걸어서 상업용지(계획)을 오갈 수 있고 이천종합터미널, 롯데마트, 관고전통시장, 경기도의료원 이천병원 등을 이용하기도 좋다.
지역 내에서 대표적인 대기업인 SK하이닉스를 비롯해 샘표식품, 사조씨피케이, 하이트진로, OB맥주 등 다양한 대기업 생산시설로의 출퇴근 여건도 확보했다. 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등으로의 이동 여건도 잘 갖췄다.
‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’의 자세한 분양 정보는 홈페이지에서도 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 이천시 증포동 일원에 있다.
댓글 0