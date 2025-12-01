‘41년 특수차량’ 산 역사… 국내 민수-군수-복지 전 분야서 선도

㈜신광테크놀러지
1986년 방송중계차량 첫 국산화… 의료-치안-군용 특수차 등 확대
이만근 회장 인수 이후 체질 개선… 데이터 기반 결정 등 성과 이어져
특허 11건, ‘기술중심’ 기업 집중… 군수용 특장차 중동과 수출 협상
국내 특수목적 차량 산업이 급성장하고 있다. 4차 산업혁명 기술의 융합과 방위산업 성장세에 힘입어 방송·의료·공공안전·복지 등 다양한 분야에서 맞춤형 차량 수요가 증가하는 추세다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등 글로벌 정세 변화로 K-방산의 위상이 높아지면서 군수용 특수차량 시장도 새로운 전환점을 맞고 있다. 기동성과 내구성, 스마트 기술이 접목된 차세대 특수차량이 각국의 주목을 받으며 국내 기업들의 연구개발 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 이런 가운데 41년간 축적된 기술력으로 민수·군수·복지를 아우르는 특수차량 전문기업 ㈜신광테크놀러지가 업계 선두 주자로 주목받고 있다.
86 아시안게임부터 시작된 특장차 혁신의 역사
경기 안산시 단원구에 자리한 6000평(약 2만 ㎡) 규모의 자동차 공장. 이곳에서는 평범한 상용차가 첨단 기술이 장착된 특수목적 차량으로 탄생한다. 대량생산 라인과 자동화 설비가 즐비한 일반 자동차 공장과는 사뭇 다른 풍경이다. 신광테크놀러지 공장에서는 숙련된 장인들이 고객의 맞춤형 주문에 따라 ‘세상에 하나뿐인 특장차’를 한 대 한 대 수작업으로 완성해낸다.
1985년 설립된 신광테크놀러지는 이듬해인 1986년 국내 특장차 산업의 획을 그은 대사건을 만들어냈다. 당시 전량 수입에 의존하던 방송중계차량을 최초로 국산화한 것이다. 86 아시안게임과 88 서울올림픽을 앞두고 전국 방송국에서 방송중계차량 수요가 폭발적으로 늘어났던 시기에 신광테크놀러지는 국산 기술력으로 이에 대응하며 특장차 전문기업으로서의 기반을 다졌다.
이후 방송 기술이 진화할 때마다 신광테크놀러지도 함께 성장했다. 아날로그에서 디지털로, HD를 거쳐 UHD로 송출 시스템이 발전하는 과정마다 수십억 원에 달하는 신형 방송중계차량을 개발해왔다. 현재도 국내 방송중계차량의 대부분을 생산하며 이 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있다.
이후 인터넷 매체의 발전으로 상대적으로 방송 산업의 수요가 줄어들면서 신광테크놀러지는 새로운 활로를 모색해야 했다. 위기를 기회로 바꾼 것은 끊임없는 기술혁신과 영역 확장이었다. 방송중계차량에서 시작해 의료검진차량, 소방 및 치안용 차량, 재난·재해 대응 차량, 군용 특수차량까지 사업 영역을 넓혀가며 오늘날 관련 분야 국내 특장차 시장점유율 50%를 차지하는 명실상부한 업계 1위 기업으로 자리매김했다. 체계적 시스템으로 이룬 극적 반전
신광테크놀러지의 현재 모습은 2012년 이만근 회장 인수 이후 이뤄낸 극적인 변화의 결과다. LCD 엔지니어 출신인 이 회장은 당시 부실기업을 인수하며 업계의 의구심을 샀지만 그의 선택은 과감했다. 영업을 전면 중단하고 회사 체질 개선에 집중한 것이다. 이 회장은 IT 산업에서 익힌 선진 관리 기법을 특장차 제조업에 이식했다. 프로세스 중심의 체계적 관리 시스템, 데이터 기반 의사결정 구조, 단계별 검증 체계 등이 도입됐다. 특히 출하 전후 품질관리 프로토콜을 정립하고 연중 고객사 방문 점검 프로그램을 제도화했다.
이러한 혁신적 경영은 빠르게 성과로 이어졌다. 신광테크놀러지는 매년 15% 이상의 매출 신장을 기록하며 현재 350억 원대 규모로 성장했다. 내년에는 30% 이상 성장을 목표로 하고 있다. 고객 만족도도 크게 높아져 재계약률이 90%를 상회하는 등 탄탄한 고객 기반을 구축했다.
독자 기술력으로 산업 표준 제시
신광테크놀러지의 경쟁력은 독자적인 핵심 기술에서 나온다. 대표적인 것이 초광폭 확장 시스템이다. 특수목적 차량은 내부에 각종 장비와 시설을 탑재해야 하지만 도로교통법상 차량 폭 제한으로 인해 공간 확보가 어려운 구조적 한계를 안고 있었다. 신광테크놀러지가 개발한 초광폭 확장 시스템은 이러한 문제를 근본적으로 해결했다.
기존 확장 시스템이 가진 확장 폭의 한계와 바닥 처짐 현상을 극복한 이 기술은 기존 대비 67% 이상 넓어진 확장 공간과 완벽한 바닥 평탄화를 구현했다. 여기에 음압·양압 기술을 동시에 보유하고 있어 두 기술을 결합하면 야전이나 재난 현장에서도 병원 수준의 의료 환경을 제공하는 이동형 종합병원 시스템 구축이 가능하다.
이러한 기술력을 바탕으로 신광테크놀러지는 2015년 까다롭기로 유명한 국방품질인증시스템(DQMS)을 획득했다. 이어 2017년 국내 최초 트레일러형 UHD 중계차 개발, 2019년 양압차량 국산화, 2021년 화생방 분석 및 제독차량 국산화 등 괄목할 성과를 연이어 달성했다. 현재 특허 11건, 실용신안 1건의 지식재산권을 보유하며 기술 중심 기업으로서의 위상을 공고히 하고 있다.
국내 최초 음압·양압 분석차량, 경주마를 운송하는 특수차량 등 10개 이상 분야에서 다양한 특장차를 생산하며 각 분야별로 국내 최초 기술 개발 및 특허 기술을 보유하고 있다. 이는 단순히 시장의 수요에 대응하는 것이 아니라 새로운 수요를 창출하며 시장을 선도하는 기업으로서의 역량을 보여준다. 코로나19 팬데믹 시기 기술력을 입증하다
신광테크놀러지의 기술력이 가장 극적으로 입증된 순간은 2019년 코로나19 팬데믹 초기였다. 당시 본래 군용으로 개발되던 ‘이동전개형 의무셸터’가 긴급히 의료 현장에 투입돼 전국 곳곳을 누비며 의료 공백을 메웠다.
이동전개형 의무셸터는 기존 텐트형 군 의료시설의 단점을 획기적으로 개선한 제품이다. 리모컨 조작만으로 1명이 30분 이내에 설치할 수 있는 뛰어난 기동성을 자랑한다. 초광폭 확장 시스템을 기반으로 15종의 의료장비와 자체 발전설비를 탑재했으며 음압·양압 기술을 적용해 감염병 환자 치료는 물론 수술까지 가능한 야전병원 기능을 갖췄다.
코로나19 위기 상황에서 이 차량은 의료진이 안전하게 환자를 진료하고 검사할 수 있는 환경을 제공했다. 음압 시스템으로 내부 공기가 외부로 유출되지 않아 의료진과 주변 환경을 보호할 수 있었고 이동성 덕분에 의료 인프라가 부족한 지역까지 신속하게 이동해 대응할 수 있었다. 실전에서 검증된 이 기술력은 현재 사우디아라비아, 나이지리아 등 다수 국가로의 수출을 준비 중이다.
재난·재해 대응 분야에서도 신광테크놀러지의 특장차는 큰 역할을 하고 있다. 지휘 차량을 중심으로 한 패키지 특장차 상품은 구조 지휘부터 치료, 급식, 제독까지 한꺼번에 처리할 수 있어 효율적이다. 최근 기상이변으로 각종 재난·재해 발생이 빈번해지면서 드론·위성 등 첨단 장비를 활용해 재난 현장 정보를 실시간으로 수집하고 즉각 대응할 수 있는 특수목적 차량 개발에도 주력하고 있다.
아울러 신광테크놀러지는 전통적 장인 기술과 현대적 연구개발을 동시에 추구한다. 다품종 소량생산 체제에서는 현장 경험과 손기술이 제품 완성도를 좌우하기 때문이다. 회사는 숙련 인력의 노하우를 체계적으로 축적하고 전승하는 시스템을 갖추고 있다.
동시에 미래를 위한 투자도 게을리하지 않는다. 전체 인력의 4분의 1을 연구개발에 배치해 정부 R&D 과제 수행과 신기술 개발에 집중한다. 특히 4차 산업혁명 기술인 AI, IoT, 빅데이터 등을 특장차에 접목하는 연구를 활발히 진행 중이다. 원격 모니터링 시스템, 예측 정비 솔루션, 자율주행 지원 기술 등이 대표적이다.
이러한 이중 전략은 신광테크놀러지만의 차별화된 경쟁력을 만들어낸다. 베테랑 기술자의 섬세한 작업과 최신 기술 연구 성과가 결합해 고품질의 혁신적인 특장차가 탄생하는 것이다. 회사는 이를 통해 고객의 명시적 요구 사항뿐 아니라 잠재적 니즈까지 충족시키는 솔루션을 제공하고 있다.
글로벌 방산 시장 진출 가속화
2007년 방위사업청으로부터 군용특수차량 연구개발 승인을 받으며 방산에 진출한 신광테크놀러지는 최근 글로벌 방산 시장에서 주목받고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 분쟁으로 K-방산에 대한 세계적 관심이 높아진 가운데 군수용 특장차 수요도 급증하고 있기 때문이다.
신광테크놀러지는 현재 중동 지역 국가들과 활발한 수출 협상을 진행 중이다. 사우디아라비아, UAE를 중심으로 구체적인 공급 계약 논의가 이뤄지고 있으며 아프리카와 동남아 지역 약 50개국도 관심을 보이고 있다. 이들 지역은 태풍, 지진 등 자연재해가 빈번해 재난 대응 특장차에 대한 수요가 특히 높다.
회사는 수출 확대를 위해 신제품 개발에도 박차를 가하고 있다. AI 기반 드론 이착륙 확장형 통제 셸터, 첨단 통신 장비를 탑재한 이동형 지휘통제 차량 등을 개발 중이다. 방산 수출이 사상 최대치를 경신하는 시장 환경 속에서 신광테크놀러지는 민수 사업에서 쌓은 기술력과 품질 신뢰도를 바탕으로 군수 시장 공략을 본격화하고 있다. 복지 차량으로 사회적 가치 실현
신광테크놀러지는 올해 6월 현대차그룹 사회적기업이던 ‘이지무브’를 인수하며 장애인 복지 차량 분야로 사업을 확장했다. 이는 단순한 사업 다각화를 넘어 기술로 사회적 가치를 창출하겠다는 의지의 표현이다. 인수를 주도한 김익훈 사장은 현대자동차에서 28년간 쌓은 완성차 제조 전문성과 장애인 차량 사업 운영 경험을 보유한 인물이다. 이지무브 인수와 함께 CEO로 취임한 김 사장은 복지 차량의 품질을 획기적으로 끌어올리는 프로젝트를 즉시 가동했다. TF팀을 구성해 기존 제품을 전면 재설계하고 장애인 사용자의 실질적 편의성을 극대화하는 데 집중했다.
새로 개발한 장애인 복지 차량은 세심한 배려가 돋보인다. 주행 중 엔터테인먼트 시스템 이용, 운전 시야를 고려한 최적화된 슬로프(경사로) 설계, 전동휠체어 자동 충전 시스템, 온도 감응 손잡이, 편의형 수납공간 등 사용자 중심의 혁신이 곳곳에 담겼다. 현재 장애인 단체 및 공공기관 대상 시연회에서 기존 제품 대비 월등한 만족도를 기록하고 있으며 내년 상반기 시장 출시를 앞두고 있다.
지난 8일에는 한국지체장애인협회와 포괄적 업무협약을 체결했다. 차량 개조 사업 협력, 전동보장구 수리 서비스, 이동권 향상 캠페인 등을 공동 추진하기로 했다.
신광테크놀러지는 민수·군수·복지를 아우르는 전방위 기술력으로 특수차량 산업의 새로운 지평을 열고 있다. 방송중계차 국산화로 시작된 41년의 여정은 이제 K-방산의 글로벌 확장과 함께 세계 무대로 뻗어나가고 있다.
단순히 주문받은 차량을 만드는 제조업체가 아닌 고객의 잠재적 니즈까지 읽어내는 솔루션 기업으로 진화하며 기술혁신과 사회적 가치 실현을 동시에 추구하는 신광테크놀러지의 다음 행보가 주목된다.
“누구도 가지 않은 길, 독창성만이 살아남는 법칙”
이만근 ㈜신광테크놀러지 회장 인터뷰
이만근 신광테크놀러지 회장(사진)은 특장차 업계의 어려운 현실에 대해 솔직하게 털어놓았다. “경쟁이 치열하고 업체 수명이 짧은 곳입니다. 남이 한다고 해서 따라가는 방향은 경쟁력이 없습니다.”
그가 강조한 것은 ‘독창성’이다. “항상 새로운 길을 개척해야겠다고 생각했고 정해진 선을 넘고 진화하다 보니 고객들이 선택하는 기업이 됐습니다.”
회사의 가장 큰 자산에 대해 묻자 그는 주저 없이 “돈 주고도 못 구하는 인력”이라고 답했다. “모든 특장차는 금형을 찍어 대량생산하는 기성품이 아닙니다. 장인정신을 가진 노장 엔지니어의 기술을 유지하고 지켜나가야 합니다.” 분야별로 세분화된 인력 배치를 통해 각 공정의 전문성을 강화하고 있다는 설명도 덧붙였다.
이 회장의 품질에 대한 집념도 남달랐다. “여러 사람이 다양한 시각으로 차량을 살펴보면 혼자서는 발견하지 못했던 문제를 찾을 수 있습니다. 장거리 출장도, 야간 AS도 마다하지 않습니다.” 품질을 지키기 위해서라면 어떤 노력도 아끼지 않는다는 원칙이 느껴졌다.
복지 차량 사업 진출에 대해서는 각별한 의미를 부여했다. “기존 업체의 브랜드 이미지가 강하기 때문에 지체장애인 등 소비자들에게 실제로 편리성을 더할 수 있도록 노력했습니다. 탑승자 눈에 보이지는 않겠지만 세세하게 하나하나 살펴보면 굉장히 편리한 구조로 만들었습니다.” 수동 수납함, 겨울철 차가움 방지 손잡이 등 디테일까지 신경 쓴 복지 차량은 품평회에서 높은 만족도를 받고 있다고 전했다.
의무 셸터 기술의 민간 확장에 대해서도 포부를 밝혔다. “지방 소도시의 산부인과 공백 등 의료 인프라가 부족한 지역을 위한 ‘이동형 종합병원 시스템’을 개발하고 있습니다.”
마지막으로 그는 직원들에 대한 감사를 표했다. “어려운 환경에서도 나를 믿고 따라와 준 직원들에게 감사합니다. 수익구조 개선으로 직원 처우 개선을 위해 노력하겠습니다.”
