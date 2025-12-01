넷플릭스-유튜브 결제 20% 적립

삼성카드
삼성카드가 G마켓과 옥션과 협업해 출시한 ‘G마켓 삼성카드’가 주목받고 있다.
G마켓 삼성카드는 G마켓·옥션에서의 쇼핑뿐만 아니라 일상의 다양한 소비에서도 혜택을 챙길 수 있는 것이 특징이다. G마켓 삼성카드는 G마켓·옥션의 공식 홈페이지나 앱에서 결제 시 최대 5%포인트 적립을 제공한다. 전월 실적에 따라 최대 4만 포인트까지 적립해준다.
G마켓 삼성카드는 편의점·배달앱·대중교통 등 카드 사용 빈도가 높은 업종에서 3%를 적립해준다. 또 할인점·백화점·의료·학원 등 생활 밀착형 업종에서도 3% 적립을 제공한다. 매달 결제하는 통신비는 5% 적립이다.
매일 접하는 넷플릭스·유튜브 등 디지털 콘텐츠에는 20%를 적립해준다. 해외 가맹점의 경우 2% 적립을 제공한다. 삼성카드는 “G마켓 삼성카드는 일상의 다양한 영역에서 포인트를 적립해준다”고 설명했다.
G마켓·옥션과 일상생활 업종 포인트 적립 혜택은 전월 이용 금액 40만 원 이상 시 제공된다.
해외 가맹점 이용 시 제공되는 포인트 적립은 전월 실적과 상관없이 제공된다.
G마켓 삼성카드로 적립된 포인트는 G마켓·옥션뿐만 아니라 일반 삼성카드 포인트 가맹점에서도 사용 가능한 것이 특징이다.
전월 이용 실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수와 출시 기념 이벤트 등 세부적인 내용은 삼성카드와 G마켓 홈페이지·앱에서 확인 가능하다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(VISA카드) 모두 1만5000원이다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0