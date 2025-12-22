현대차, ‘WRC 3관왕’ 도요타 축하 광고 “라이벌이자 동반자”

용인 에버랜드 스피드웨이에서 현대자동차그룹과 도요타그룹이 공동으로 개최한 ‘현대 N x 토요타 가주 레이싱’ 페스티벌에서 정의선 현대차그룹 회장(왼쪽)과 토요다 아키오 도요타그룹 회장(오른쪽)이 스테이지에 올라 관중들 앞에서 주먹을 불끈 쥐어 보이는 모습(현대차그룹 제공). 2025.10.27.

한편, WRC는 시즌 종료 시 자동차 제조사와 드라이버, 코드라이버(차량에 드라이버와 함께 탑승해서 레이싱 전략 수립을 담당하는 레이서) 등 3개 부문에서 챔피언을 선정한다.