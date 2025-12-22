신세계百 대전점, 개점 4년 만에 매출 1조원 돌파

신세계백화점은 대전신세계 아트앤사이언스(Art&Science)가 올해 누적 매출(거래액)이 1조원을 넘었다고 22일 밝혔다. 대전 지역에서 백화점 매출 1조원을 기록한 것은 1974년 중앙데파트 개점 이후 51년 만에 처음이다.
2021년 8월 문을 연 대전신세계는 개점 이후 4년 만에 매출 1조원을 달성했다. 올해 내수 침체 속에서도 12월 21일까지 전년 대비 7%의 매출 신장률을 기록하며 중부권 1위 백화점으로서의 입지를 공고히 했다는 평가다.
대전신세계는 개점 초기부터 명품 브랜드 라인업을 강화하며 차별화를 시도해 왔다. 구찌, 보테가베네타를 시작으로 바쉐론 콘스탄틴, 예거 르쿨트르, IWC, 부쉐론, 불가리 등 명품 시계·주얼리 브랜드를 대전권 백화점 최초로 선보였다. 이후 디올, 펜디, 반클리프 아펠, 프라다 등을 연이어 유치했고 올해 하반기에는 비수도권 최대 규모의 루이 비통 매장을 열었다.
신세계백화점 측은 올해 명품 장르 매출이 전체 매출의 약 40%를 차지했고 명품 매출은 전년 대비 약 10% 증가했다고 설명했다.
차별화된 공간과 콘텐츠 역시 매출 성장의 주요 요인으로 꼽았다. 신세계 측은 “대전신세계는 약 28만㎡에 달하는 연면적을 활용해 과학관 ‘넥스페리움’, 대전신세계갤러리, 4200톤 규모 수조 아쿠아리움, 하늘공원 등을 운영하며 쇼핑과 문화·체험이 결합된 복합공간을 조성해 왔다”고 전했다.
헬로키티 50주년 기념 팝업과 인기 IP 기반 콘텐츠도 젊은 고객층 유입에 기여했다는 설명이다. 신세계 측은 “영패션·라이프스타일 전문관 ‘하이퍼그라운드’를 통해 2030세대를 겨냥한 브랜드를 강화한 결과, 올해 전체 방문객 중 2030세대 비중이 47%, 매출 비중은 40%에 달했다”고 밝혔다.
VIP 고객 관리 강화도 이어졌다고 덧붙였다. 신세계는 올해 2월 기존 퍼스트 프라임 라운지를 ‘트리니티 라운지’로 개편하며 서비스를 강화했고 이에 따라 VIP 고객 수는 전년 대비 약 5% 증가했다고 한다.
대전신세계의 상권 영향력도 확대되고 있다. 올해 전체 방문객 중 65.5%가 대전 외 지역에서 방문했고 세종·청주·천안·아산·전주·군산 등 충청과 전북 지역까지 광역 상권이 형성됐다고 설명했다.
대전신세계 개점 이후 지역 유통 시장 규모도 성장했다는 설명이다. 국가통계포털 자료에 따르면 대전 지역 백화점 판매액은 2020년 9960억원에서 2024년 1조8754억원 수준으로 증가했다고 한다.
지역사회 기여도 지속하고 있다. 신세계는 3000명 이상의 직영·협력 사원을 지역에서 채용하고 있으며 매년 대전 지역 청소년을 대상으로 장학금 지원과 기부 활동을 이어가고 있다.
신세계백화점은 “대전신세계는 매출 1조원 달성에 안주하지 않고 공간 재정비와 콘텐츠 강화를 통해 지역 1위 백화점 위상을 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 전했다.
이번 성과로 신세계백화점은 연 매출 1조원 이상 점포를 5곳으로 늘리게 됐다. 신세계는 명동 본점, 강남점, 센텀시티, 대구신세계에 이어 대전신세계가 합류하며 업계 최다 기록을 이어갈 계획이다.
박주형 신세계백화점 대표이사는 “대전신세계가 지역 백화점 역사상 최초로 매출 1조원을 돌파했다”면서 “중부권을 대표하는 랜드마크 백화점으로서 차별화된 콘텐츠와 공간 혁신을 통해 지역과 함께 성장하겠다”고 말했다.
