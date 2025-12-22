“일상에서 가벼운 청소”… 삼성전자, 1kg대 무선 청소기 ‘제트핏’ 출시

삼성전자가 가볍고 슬림한 디자인과 실사용에 초점을 맞춘 무선 스틱 청소기 신제품 ‘제트핏(Jet Fit)’을 출시한다고 22일 밝혔다. 제트핏은 23일부터 판매한다.
제트핏은 삼성 스틱 청소기 가운데 가장 가벼운 모델로 슬림한 디자인과 함께 최대 180W의 흡입력을 구현한 것이 특징이다.
삼성전자의 무선 스틱 청소기 라인업은 성능과 용도에 따라 다양한 모델로 구성돼 있다. 올해 상반기에는 강력한 흡입력과 인공지능(AI) 기능을 강화한 상위급 모델 ‘비스포크 AI 제트 400W’를 선보이며 프리미엄 시장을 공략한 바 있다. 이들 제품이 성능과 기능을 앞세운 모델이라면 이번에 출시된 ‘제트핏’은 일상 청소에 적합하도록 무게와 사용 편의성을 중점적으로 개선한 경량형 모델이다. 비교적 가볍게 꺼내 쓰는 청소 환경을 고려해 이동성과 조작성을 강화했다.
삼성전자는 제트핏의 손잡이와 브러시, 모터, 먼지통, 배터리 등 전체 구조를 효율적으로 재설계해 무게를 1.96kg까지 줄였다고 설명했다. 브러시와 파이프를 분리해 핸디형으로 사용할 경우 무게는 1.18kg에 불과하다. 선반 위나 창틀 등 손이 잘 닿지 않는 공간도 비교적 수월하게 청소할 수 있도록 설계했다고 한다.
흡입력은 최대 180W로 특허 받은 초경량 디지털 인버터 모터를 적용해 모터 무게를 115g 수준으로 낮췄다. 경량형 모델이지만 일상적인 청소에는 충분한 성능을 갖췄다는 설명이다. 일반 모드 기준 배터리 사용 시간은 최대 50분이다.
신제품에는 얇고 가벼운 디자인의 ‘액티브 슬림 브러시’가 적용됐다고 한다. 바닥에 닿는 면적을 넓힌 ‘더블 액션 클리닝’ 구조로 바닥 먼지를 효과적으로 포집하고 브러시에는 머리카락과 먼지 엉킴을 줄이기 위한 톱니형 스크래퍼와 측면 LED도 적용됐다. 청소 중 흡입되는 공기 속 미세먼지를 99.99% 차단하는 5중 필터 시스템도 갖췄다.
사용 편의성을 높이기 위한 스마트 기능도 추가됐다. 청소 중 기기가 멈춘 상태로 감지되면 자동으로 대기 모드로 전환되고 다시 움직이면 작동을 재개하는 ‘스마트 모션 클리닝’ 기능이 적용됐다. 1분 이상 멈춤 상태가 지속되면 전원이 자동으로 차단돼 배터리 소모를 줄인다.
손잡이에는 LCD 디스플레이가 탑재돼 흡입 강도와 남은 사용 시간, 충전 상태 등을 확인할 수 있고 점검이 필요한 경우 원인과 조치 방법도 안내한다. 일직선 구조의 슬림한 스탠딩 거치대와 다양한 액세서리도 함께 제공된다.
제트핏은 새틴 그레이지와 새틴 블랙 두 가지 색상으로 출시되고 출고가는 사양에 따라 69만9000원에서 79만9000원이다. 삼성전자는 23일부터 31일까지 사전 판매를 진행하며 사전 구매 고객에게 멤버십 포인트와 구독 혜택 등을 제공할 예정이다.
문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “더 가볍고 사용하기 편한 무선 청소기를 원하는 소비자들의 수요를 반영했다”면서 “일상 청소에 적합한 선택지를 통해 소비자 선택 폭을 넓히겠다”고 말했다.
