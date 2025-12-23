NIA-경북, ‘AI 클라우드팜’ 2년…車 등 3개 프로젝트 상용화 단계

[공기업 감동경영]한국지능정보사회진흥원
한국지능정보사회진흥원(NIA)과 경상북도가 232억 원을 들여 구축 중인 인공지능(AI) 인프라가 2년 만에 지역 현안 해결 성과를 냈다. 지난 11월 19일 영남대 천마아트센터에서 열린 ‘초거대 AI 클라우드팜 성과공유회’에서 경북도는 경산·구미·포항 3개 지역 실증 프로젝트가 모두 상용화 단계에 도달했다고 밝혔다.
소외된 지역 중소기업에 AI 인프라
사업 기획 당시 전 세계에서 초거대 AI 플랫폼을 보유한 국가는 미국·중국·이스라엘·한국 4개국뿐이었다. 한국에서도 네이버·KT·카카오·LG전자 등이 플랫폼을 갖추고 있지만 지역 중소·벤처기업이 이를 활용하기는 어려웠다.
본 사업은 NIA가 전담하고 경상북도 및 포항, 구미, 경산시가 함께 2024년부터 2026년까지 총사업비 232억 원(국비, 지방비)을 투입해 GPU(그래픽처리장치) 기반 초거대 AI 인프라를 구축하고 지역 현안 해결형 AI 서비스 개발·실증, 인재 양성 및 창업 생태계 조성을 목표로 추진되고 있다.
GPU 112장, AI 모델 개발 전 주기 활용 환경 제공
경산 ‘경북IT융합산업기술원(GITC)’에 59.22㎡ 규모 초거대 AI 클라우드팜센터가 들어섰다. 엔비디아 H100·H200 GPU를 탑재한 서버 9대와 1285TB(테라바이트) 스토리지를 갖췄다.
GPU는 2024년 32장(연산 성능 2.14페타플롭스)에서 시작해 올해 72장(4.82페타플롭스)으로 늘었고 내년 112장(7.50페타플롭스)이 된다. 지역 기업·대학·기관이 직접 AI 모델을 설계하고 검증하고 배포할 수 있다.
경산 차량 AI 개발, 구미 방산 설계, 포항 악취 해결
경산은 전기차·자율주행 차량 산업이 발달한 지역 특성을 살렸다. 교통·운전·차량 상태 데이터로 ‘차량 AI 어시스턴트 서비스’를 개발했다. 차량 성능과 부품을 진단하고 노면 상황과 지역 정보를 알려준다. 차량 비서용 초거대언어모델(LLM)과 빅데이터 분석, 자율주행 핵심기술을 결합해 서비스를 내놨다.
구미는 방산 클러스터답게 방산품 개발·제작에 초거대 AI와 공간 컴퓨팅을 접목한 플랫폼을 만들었다. 맞춤형 부품 설계 서비스로 제조 정밀도를 높이고 생산 효율을 개선했다. 생성형 AI 기반 통합 설계 플랫폼으로 중소업체의 AI 설계 도입 부담을 낮췄다.
포항은 오랜 골칫거리였던 악취 민원을 해결했다. 복합 악취 측정기로 모은 데이터를 초거대 AI로 분석해 악취 확산을 3D로 모델링했다. 실시간 악취 예보 서비스와 저감 설비로 사전 대응 효과를 확인했다.
실증 프로젝트의 3가지 공통점은 ‘지역 데이터로 지역특화 산업을 육성하고 지역 현안을 해결했다’는 점이다.
경상북도는 여기에 지역 특화 데이터와 산업 현장 실증을 더했다. 중앙이 범용 개발 환경을 제공하면 지역이 실전 적용을 담당하는 역할 분담이다. 포항공대·금오공대·영남대·대구대 등 지역 4개 대학과 손잡고 2년간 600명을 교육했다. 초거대 AI를 활용한 창업 지원도 8건 진행했다.
전국 확산 가능성과 남은 과제
경상북도는 지역 자립형 혁신 모델을 키우고 국가 AI 고속도로 정책, 국산 AI 반도체 실증 확산 등 국가사업과 연계를 강화할 계획이다.
2026년 사업이 끝난 뒤 운영 주체와 재원 확보 방안을 정해야 한다. 연간 운영비(전력비·유지보수·인건비)도 만만치 않다. 교육받은 600명이 지역에 뿌리내릴 수 있도록 지원하고 농업·관광·의료 등으로 분야를 넓히는 것도 검토 중이다.
2024년 GPU 32장으로 시작한 경상북도의 실험은 2025년 72장으로 커지며 3개 분야에서 성과를 냈다. 2026년 112장 체제가 완성되면 다른 지역도 따라 할 수 있는 모델로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.
