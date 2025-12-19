코스피 뛸때 코스닥 제자리…정부 “연기금 코스닥 투자 독려할것”

금융위, 코스닥 활성화 대책 내놔
기관 기금운용 평가에 지수 반영
코스닥벤처펀드 공모주 비율도 확대
정부가 코스피에 밀려 ‘2부 리그’란 평가를 받는 코스닥을 활성화하기 위한 대책을 내놨다. 개인들의 ‘단타 거래’ 위주인 코스닥 시장의 체질을 개선하려는 행보로 풀이된다.
●연기금 코스닥 투자 확대 추진
금융위원회는 19일 이 같은 내용이 담긴 ‘코스닥 신뢰+혁신 제고 방안’을 발표했다. 이재명 대통령 취임 이후 코스피는 처음으로 4,000을 돌파하며 상승세를 보이고 있지만, 정작 코스닥은 시장이 출범한 당시인 1996년 7월(1000포인트)보다도 낮은 상태다. 이에 정부 차원에서 코스닥의 근본적인 체질 개선이 필요하다 보고 대책을 내놓은 것이다.
이번 방안에는 △한국거래소 코스닥본부 경쟁력 강화 △상장심사·폐지 제도 재설계 △기관투자자 진입 여건 조성 등이 포함됐다.
금융투자 업계에서는 연기금, 공제회 등 기관들의 코스닥 투자를 독려하기로 한 점을 핵심 방안으로 꼽는다. 우선 금융위는 기금운용 평가 기준을 개선해 기관들의 코스닥 진입을 유도할 방침이다. 종전까지는 기관의 기금운용을 평가할 때 코스피만 기준으로 삼았는데, 기준 지수에 코스닥 지수도 일정 비율 반영시키기로 한 것이다.
투자금의 절반 이상을 벤처·코스닥 기업으로 채우는 ‘코스닥벤처펀드’의 공모주 우선 배정 비율도 25%에서 30%로 확대된다. 공모주 배정 비율을 높여 자산운용사들이 더 많은 펀드 조성과 개인들의 펀드 가입을 이끌어내기 위한 조치다. 고영호 금융위 자본시장과장은 “코스닥벤처펀드의 소득공제 혜택(현 3000만 원)을 늘리기 위해 관계 부처와 적극 검토 중”이라며 “구체적인 내용은 내년 초 정부 합동으로 준비 중인 경제성장 전략에서 발표될 예정”이라고 설명했다.
금융위가 이 같은 대책을 마련한 건 코스닥에 장기간 투자하는 ‘큰 손’들이 없다는 판단 때문이다. 지난해 말 기준 코스피 전체 거래 대금에서 기관 비중은 8.2%였는데 같은 기간 코스닥에서의 비중은 4.6%에 그쳤다. 올 들어 이날까지 코스닥의 거래 대금에서 연기금이 차지하는 비율 역시 0.9%에 불과한 상황이다.
한 자산운용사 대표는 “중장기적으로는 코스닥 시장에 자금 유입이 확대될 수 있는 대책”이라며“다만 세제 혜택, 코스닥 증권거래세 인하 등 시장에서 기대한 내용들이 대거 빠진 점은 아쉽다”고 평가했다.
●국민성장펀드 1차 지원 후보에 삼성-SK
이날 금융위는 150조 원 규모로 조성되는 국민성장펀드의 1차 프로젝트 후보군으로 K-엔비디아 육성, 전남 해남군 국가 AI컴퓨팅 센터, 전남 해상풍력, 울산 전고체 배터리 소재공장, 충북 전력반도체 생산공장 등 7곳을 선정했다. 삼성전자의 평택 반도체 파운드리 , SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 에너지 인프라 등도 지원 대상이 됐다. 내년부터 매년 30조 원씩 향후 5년간, 전체 자금의 40% 이상은 지역에 배분될 예정이다.
이억원 금융위원장은 이날 업무보고에서 “지역과 산업생태계 전반에 경제적인 파급 효과가 클 것”이라고 밝혔다.
댓글 0