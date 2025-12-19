李 “하도급 불공정, 재판 가봐야 집유…과징금 대대적 부과해야”

이재명 대통령이 19일 업무보고에서 불공정 행위 문제를 지적하며 “재판 가서도 집행유예 받고 나와버린다. 과징금을 대대적으로 부과해야 한다”고 말했다.
이 대통령은 이날 정부서울청사에서 열린 공정거래위원회 업무보고에서 “원가를 후려치고 (하청 등에) 빨대 꽂는 짓을 하는 나라가 어디 있나”라며 “우리는 밥 먹듯이 하고 있고 이것을 원천적으로 못 하게 하는 것이 공정위의 일”이라고 했다.
이 대통령은 불공정 행위를 하면 대대적인 과징금을 부과하도록 제재 체계를 전면 개편하라고 주문했다. 이 대통령은 “불공정 행위를 검찰에 넘기면 수사만 몇 년씩 걸리고 재판 가서도 집행유예 받고 나와버린다”며 “과징금을 대대적으로 부과하게 제도 만들고 공정위 조사 인력을 대량 투입해 불공정 행위를 하면 다 걸리도록 해야 한다”고 했다.
그러면서 “대한민국의 운명이 걸렸다고 생각해야 한다”며 “큰 기업이 아주 당연히 이런 식으로 하니 중소기업도 똑같이 이런 행태를 반복하고 있다”고 지적했다.
원·하청간 거래 구조에 대해서도 지적했다. 이 대통령은 “(원청이) 자기네한테만 납품하도록 하청과 특약을 맺고 있다고 한다”며 “그래서 하청이 발전도 못 하고 성장도 못 하고 있다”고 지적했다.
이 대통령은 시장지배력 남용에 대한 과징금 상한 비율인 매출액의 6%를 부과한 사례가 있는지를 묻자 주병기 공정거래위원장은 “통상 3%에서 시작하고 있다”고 했다. 그러자 이 대통령은 “법이 6%인데, 3%부터 시작하면 (공정위가) 법을 어기고 있는 것”이라며 “과징금은 단순하게 계산할 수 있고 제재 효과가 커야 한다”고 강조했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
