1480원 뚫린 환율…서학개미 주식 매수 ‘위축’

원.달러 환율이 8개월 만에 최고 수준으로 오르면서 1500원대를 위협하자 서학개미의 해외주식 매수도 크게 줄어든 것으로 나타났다.
19일 한국예탁결제원 증권정보포털 ‘세이브로’에 따르면 지난 6~12일 국내 투자자들이 결제한 미국 주식 순매수 규모는 약 2억2828만 달러(약 3734억원)로 1주 전보다 77%나 급감했다.
이달 들어 전날까지 순매수한 금액 약 19억 달러(약 2조8082억원)로 일평균 순매수액은 약 1억4000만 달러(2069억원)로 10~11월의 절반 수준에 그쳤다. 주간 매수 금액도 11월 24~28일 62억 달러(약 9조1630억원), 12월 1~5일에는 57억 달러(8조4240억원) 대로 점차 둔화됐다.
서학개미들이 이달 가장 많이 투자한 종목은 구글(알파벳 Class A·4억8446만 달러), 엔비디아(1억5619만 달러), 브로드컴(1억5157만 달러), ‘뱅가드 스탠더드앤푸어스 500 ETF(SPLR 39326002188 US9229084135·1억416만 달러), 오라클(1억2854만 달러), 인베스코 나스닥100 ETF(QQQM·1억2136만 달러), 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(QQQ·1억693만 달러), 아이셰어 0-3 먼스 트레저리 본드 ETF(SGOV·9114만 달러) 마이크로소프트(8700만 달러) 등 순이었다.
고환율 부담과 함께 환차손 우려가 커지면서 수익 대비 리스크가 커졌다고 판단한 서학개미들이 미국 주식 투자 비중을 줄이고 있는 것으로 풀이된다.
강달러 원화 약세가 장기간 지속되면서 정부가 전방위적 대응을 하고 있지만 지난 9월 이후 원·달러 환율은 1400원대에서 내려오지 않고 있다. 이날 외환시장에서 원·달러 환율은 전장 보다 2.8원 내린 1475.5원으로 출발했다. 지난 17일에는 장중 1482.3원까지 치솟아 지난 4월 이후 8개월여 만에 최고치를 경신했다. 달러 상승과 인공지능(AI) 거품론이 재부각되며 외국인의 주식 매도세 등이 복합적으로 작용했다. 외환당국과 국민연금이 650억 달러 한도 외환 스와프 계약을 내년 말까지 연장키로 했지만 별 효과 없이 환율은 되레 올랐다.
이와 관련, 이창용 한은 총재는 지난 17일 물가설명회에서 최근 고환율 상황에 대해 금융위기는 아니라고 평가하면서도 고물가와 성장 양극화를 초래하는 만큼 또 다른 위기라고 우려했다. 고환율 상황이 지속되자 대통령실도 전날 국내 7대 대기업 관계자를 긴급 소집한 것으로 알려졌다. 증권사들도 해외 주식 투자자들 대상 마케팅 활동을 중단키로 했다.
문다운 한국투자증권 연구원은 “단기적으로 추가 상승 보다는 하락 여력이 크다. 이미 환율이 매크로 펀더멘털로 추정하는 적정 환율(1300원대 후반~1400원대 초반)을 큰 폭으로 웃돌고 있기 때문에 정확한 하락 시점과 폭을 가늠하기가 어렵다”면서 “일본은행(BOJ) 통화정책 발표, 12월 고용보고서 등 특정 이벤트 보다는 근본적 외환시장의 수급 쏠림과 원화 약세에 대한 심리가 진정될 필요가 있다”고 말했다.
최지욱 한투증권 연구원은 “단기적으로 연말 1450원 아래 마감 여부가 심리 전환 여부에 중요하다”면서도 “연말 연초에도 1450원 아래로 내려오지 못할 경우 한은은 높은 수준의 환율이 물가안정과 금융안정에 미치는 영향을 재검토해 향후 통화정책과 경제전망에 반영할 것”이라고 예상했다.
댓글 0