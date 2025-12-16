경기창업혁신공간 북서부권 오픈그라운드 투자 성과 잇달아

경기도경제과학진흥원에서 주관하는 ‘경기창업혁신공간 북서부권 오픈그라운드’ 프로그램의 운영사인 ㈜로우파트너스는 해당 프로그램을 통해 발굴 및 육성한 스타트업 인재연구소와 지난 15일 투자협약을 체결했다고 밝혔다.
㈜인재연구소는 외국인 근로자 및 고급 인재 국내 정착 등을 통합 관리․서비스하는 HR플랫폼이다. 그동안 농촌 현장에서 반복되는 인력난과 지자체의 행정 부담을 동시에 줄이기 위해, 비자·숙소·행정·교육 등을 원스톱으로 제공하는 서비스를 구축해 왔다.
이번 오픈그라운드 프로그램을 통해 인재연구소는 대기업 및 공공기관과의 협업 PoC, 지자체 연계 사업 논의를 잇따라 성사시키며 사업성을 입증했다. 같은 프로그램에 참여한 다른 스타트업들도 IT·콘텐츠·물류·금융·건설 등 각 산업 분야의 대기업과 공동 실증, 파일럿 프로젝트, 전략적 제휴 등을 추진하면서‘경기 북서부권에서 바로 연결되는 대기업 협업 창구’역할을 하는 오픈그라운드의 실질적 도움을 받을 수 있었다.
이번에 투자 협약을 체결한 인재연구소 표찬호 대표는 “이번 프로그램에 참여하면서 멘토링·IR·대기업 밋업 기회 등을 한 번에 얻을 수 있었고, 이를 계기로 경기 북서부 지역 농가·지자체와 함께 외국인 계절근로자 BM의 표준 모델을 만들겠다”고 말했다.
로우파트너스는 인재연구소에 대한 이번 투자를 시작으로 성장성이 검증된 기업에 대해 후속 투자와 글로벌 진출 지원을 확대한다는 계획이다. 로우파트너스 심영보 본부장은“북서부권 스타트업이 대기업과의 협업과 투자까지 한 번에 이어지는 선순환 사례가 만들어졌다”며 경기 북서부 지역에서 ‘스타트업-대기업-지자체’연계 모델을 확산시켜 경기도를 대표하는 혁신 클러스터가 될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.
댓글 0