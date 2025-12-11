내년 입주 예정 오피스텔 물량 1만 1762채…16년 만에 가장 적어

11일 부동산R114에 따르면 내년 입주 예정인 전국 오피스텔은 1만1762채로 집계됐다. 2010년(7482채) 이후 16년 만에 가장 적은 물량으로 역대 최대 공급이 이뤄진 2019년(11만549채)의 10분의 1 수준이다.
최근 수년간 이어져 온 분양 물량 감소세가 오피스텔 공급 절벽에 영향을 끼친 것으로 보인다. 부동산R114에 따르면 고금리 장기화로 건설 경기 침체가 계속되면서 최근 3년(2023~2025년) 동안 전국에서 분양된 오피스텔이 2만8795채에 그친다. 2022년 한 해의 분양 물량이 2만7926채였다는 점을 감안하면 그만큼 오피스텔 공급이 급감했다는 의미다. 부동산R114는 “오피스텔 공급 위축 현상은 단기간에 해소되기 어려울 것”이라고 전망했다.
올해 3분기(7~9월) 전국 오피스텔 임대수익률은 4.76%로 나타났다. 임대수익률은 저점이었던 2021년(4.47%) 이후 4년 연속 오르고 있다. 공급은 부족한 상황에서 전세사기 우려로 월세를 선호하는 세입자가 많아지며 임대수익률을 끌어올린 것으로 분석된다.
