지난해 중산층 소득 증가율 1.8%에 그쳐…역대 최저

지난해 중산층 가구의 소득 증가율이 1.8%에 그쳐 역대 최저로 나타났다. 저소득층과 고소득층 간 소득 양극화가 심해진 가운데 ‘경제 허리’에 해당하는 중산층마저 소득이 부진해 이를 더 심화시킬 수 있다는 우려가 나온다.
10일 국가데이터처에 따르면 지난해 소득 3분위(상위 40~60%) 가구의 평균 소득은 5805만 원으로 1년 전보다 1.8% 늘었다. 2017년 관련 통계가 작성된 이후 가장 낮은 증가율을 보였다. 지난해 전체 분위 가운데 소득 3분위 가구의 소득 증가율이 가장 낮게 나타났다. 지난해 고소득층인 소득 5분위 가구의 평균 소득 증가율은 4.4%였고, 저소득층인 1분위 가구는 3.1%였다.
지난해 소득 3분위 가구의 근로소득은 3483만 원으로 전년 대비 1.5% 증가했다. 2020년(1.3%) 이후 가장 낮은 증가율이다. 3분위의 사업소득은 1172만 원으로 전년 대비 0.1% 감소했다. 이 역시 2020년(−3.3%) 이후 처음으로 줄어든 것이다. 경기 둔화와 취업 여건이 나빠진 것이 복합적으로 작용했다는 해석이 나온다.
소득 3분위 가구의 올해 평균 자산은 4억2516만 원으로 1년 전보다 3.6% 늘었다. 하지만 전체 가구의 평균 자산 증가율(4.9%)에는 미치지 못했다. 올해 3분위 가구의 부채는 8059만 원으로 1년 전 대비 9.9% 증가했다. 자산보다 부채가 더 빠른 속도로 늘어나 순자산액은 3억4456만 원으로 2.2% 늘어나는 데 그쳤다. 이 역시 전체 가구의 평균 순자산 증가율(5.0%) 절반 수준이다.
지난해 소득분배지표가 3년 만에 악화한 가운데 중산층의 소득 증가세도 부진하면서 소득 양극화가 더 심해질 수 있다는 우려가 나온다. 소득 불균형 정도를 보여주는 지니계수(균등화 처분가능소득 기준)는 지난해 0.325로 전년 대비 0.002 올랐다. 2021년 이후 3년 만에 증가세로 돌아선 것이다. 지니계수는 1에 가까울수록 불평등도가 심하다는 의미다.
