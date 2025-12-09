두나무, 기업 디지털자산 시장 진출 선언… 법인용 ‘업비트 비즈’ 공식 출범

기업 디지털자산 시장 진출… 매매·보관·운용 통합 솔루션 소개
“기업 디지털자산 새로운 표준 구축해 나갈 것”
업비트가 기업 디지털자산 시장 진출을 공식화했다.
디지털자산 거래소 업비트 운영사인 두나무는 8일 서울 종로구 포시즌스호텔 서울에서 법인 고객 세미나인 ‘업비트 비즈 인사이트 2025(UBI 2025)’를 열고 기업 디지털자산 시장 진출을 알렸다. 업비트가 법인 고객만을 위한 대규모 세미나를 개최한 것은 이번이 처음이다.
이날 행사에는 국내 주요 상장 대기업, 금융사, 법무 및 회계법인, 전문 투자기관 등 업계 관계자 250여 명이 참석했다.
업비트에 따르면 이번 행사는 국내외 법인 디지털자산 제도가 빠르게 정비되고 상장지수펀드(ETF), 실물자산(RWA), 스테이블코인 등 디지털자산 활용 영역이 넓어지는 흐름을 반영해 기획됐다. 국내외 법인 시장 제도 변화와 리스크 대응, 디지털자산 기업 활용 전략, 업비트 비즈 서비스와 로드맵 소개 등이 주요 세션으로 구성됐다. 특히 이날 업비트는 기업 전용 디지털자산 서비스인 ‘업비트 비즈’의 공식 출범을 발표했다. 이를 통해 차별화된 100% 콜드월렛 기반 커스터디, 기관급 시스템 인프라, 국내 최대 거래 유동성, 매매·보관·운용을 하나로 통합한 올인원(All-in-One) 솔루션 등을 주요 특징으로 소개했다. 업비트 비즈를 통해 기업 고객이 디지털자산을 안전하게 보관할 수 있고 투명한 운용과 효율적인 관리가 가능한 환경을 제공한다는 목표다. 궁극적으로는 지속적인 기술 강화와 서비스 고도화를 통해 기업 디지털자산 시장을 선도하겠다는 의지도 밝혔다. 그 일환으로 올해 처음 열린 법인 고객 세미나 UBI를 매년 개최한다는 계획이다.
손혁진 두나무 법인총괄은 “기업이 디지털자산 시대에 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 운용할 수 있도록 업비트 비즈가 기업 디지털자산의 새로운 표준을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.
