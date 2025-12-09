aT, 올해 식량위기국가에 쌀 15만t 원조… 식량원조협약 가입 후 최대규모

한국농수산식품유통공사(aT)는 식량원조협약(Food Assistance Convention, FAC)에 따른 15만t의 쌀을 원조했다고 9일 밝혔다.
aT는 지난 8일 부산항에서 나미비아로 가는 1632t의 해외원조 쌀 출항을 마지막으로 올해 쌀 원조를 완료했다.
정부는 2018년 식량원조협약에 가입한 이후 aT를 식량원조 실행기관으로 지정해 매년 쌀 5만t을 원조했다. 특히 지난해 10만t으로 원조 규모를 늘렸으며, 올해는 역대 최대인 15만t까지 확대해 기후변화와 분쟁 등으로 식량 위기에 처한 17개국에 식량을 지원에 나섰다.
수원국 17개국은 △케냐 △우간다 △에티오피아 △모잠비크 △마다가스카르 △나미비아 △모리타니 △시에라리온 △기니비사우 △아프가니스탄 △방글라데시 △필리핀△타지키스탄 △레바논 △예맨 △시리아 △쿠바 등이다.
이번 원조에는 지난해 수교를 맺은 쿠바를 포함해 나미비아, 타지키스탄, 레바논 등 신규 수원국도 포함됐다. 전달된 쌀은 난민, 강제이주민, 영양결핍 아동 등 818만 명에게 분배될 예정이다.
