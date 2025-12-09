삼성전자, 갤럭시 S25 시리즈… AI·보안 대규모 베타 프로그램 시작

AI 중심의 인터페이스 진화… 이미지 편집 자동화 확대
기기 간 연동 강화… 도난 방지 보안 기능 업그레이드
공유 기능 ‘퀵 쉐어’의 새로운 자동 추천
삼성전자는 9일 차세대 모바일 운영 환경인 ‘One UI 8.5’의 베타 프로그램을 시작한다고 밝혔다. 이번 베타는 지난 8일부터 한국을 비롯해 미국, 영국, 독일, 폴란드, 인도 등 총 6개국에서 갤럭시 S25, S25+, S25 울트라 사용자들을 대상으로 순차 운영된다. 사용자는 갤럭시 스마트폰 내 ‘삼성 멤버스(Samsung Members)’ 애플리케이션을 통해 직접 신청할 수 있다.
‘One UI 8.5’는 기존 ‘One UI 8’을 기반으로 하며, AI 기능과 기기 간 연결성의 강화에 초점이 맞춰져 있다. 삼성전자는 이를 통해 갤럭시 사용자 경험(UX)을 한층 자연스럽고 직관적으로 개선하겠다고 했다. 이번 베타 프로그램에서는 실사용자들의 피드백을 수집·분석해, 내년 상반기 정식 버전 공개 전까지 완성도를 높일 계획이다.
이번 버전에서 눈에 띄는 점은 콘텐츠 생성과 공유, 그리고 보안 기능의 대폭 확장이다. 삼성은 스마트폰을 단순한 사진·영상 촬영 도구를 넘어, AI가 보조하는 지능형 편집 및 관리 플랫폼으로 발전시키는 데 집중하고 있다.
AI 기반 이미지 편집 도구인 ‘포토 어시스트(Photo Assist)’는 사용자의 편집 과정을 간소화했다. 기존에는 사진 보정이나 배경 제거 등의 작업을 단계별로 저장해야 했지만, One UI 8.5에서는 여러 편집 도구를 연속적으로 적용할 수 있다고 한다. 예컨대 ‘생성형 편집(Generative Edit)’ 기능을 활용해 배경을 변경한 후, 이어 ‘인물 사진 스튜디오(Portrait Studio)’에서 조명·톤 조정을 바로 이어서 적용할 수 있다.
편집 이력 관리 기능도 개선됐다. 사용자가 AI 편집 과정의 특정 시점만 선택해 반영하거나 제거할 수 있어, 원하는 효과만 남기거나 되돌리는 등 세밀한 조정이 가능하다. 이는 콘텐츠 제작 빈도가 높은 이용자에게 특히 유용하다.
콘텐츠 공유 기능인 ‘퀵 쉐어(Quick Share)’도 한층 똑똑해졌다. 스마트폰의 사진 갤러리와 연락처 정보를 AI가 연동해, 인물 사진을 선택하면 해당 인물의 연락처를 자동으로 추천한다. 사용자는 별도의 검색 없이 사진 속 인물에게 이미지를 바로 전송할 수 있다. 삼성은 이를 통해 개인화된 공유 경험을 강화하고, 사용자의 일상적 디지털 소통 방식을 단순화했다고 설명했다.
이번 업데이트는 갤럭시 생태계 내 기기 간 연동성 강화에도 방점을 찍었다. 새로 추가된 ‘오디오 방송(Audio Broadcast)’ 기능은 스마트폰의 마이크 음성을 블루투스 LE 오디오 기기 여러 대에 동시에 출력할 수 있게 한다. 행사 현장이나 그룹 회의에서 하나의 폰으로 여러 이어폰이나 스피커에 음성을 송출할 수 있는 것이다.
또한 ‘저장공간 공유(Storage Share)’ 기능을 통해 갤럭시 폰에서 주변의 태블릿이나 PC에 저장된 파일, 이미지, 동영상을 바로 열람할 수 있다. 별도의 전송 과정 없이 ‘내 파일(My Files)’ 앱을 통해 기기 간 콘텐츠를 실시간으로 접근할 수 있는 구조다. 이는 클라우드 없이도 통합 저장환경을 구현한 기능으로 평가된다.
보안 분야에서도 한층 강화된 ‘도난당한 기기 보호(Theft Protection)’ 기능이 포함됐다. 이번 버전에는 ‘인증 실패 잠금(Failed Authentication Lock)’ 기능이 새롭게 도입됐다.
이 기능은 잠금 화면이 해제된 상태에서도 지문, PIN, 비밀번호 인증을 반복해서 틀릴 경우 자동으로 화면을 잠그는 방식이다. 사용자가 기기를 분실하거나 도난당했을 때, 타인이 무단으로 잠금 해제나 보안폴더 접근을 시도하는 것을 실시간 차단한다.
‘One UI 8.5’의 정식 버전은 내년 상반기에 출시될 갤럭시 S 시리즈 신제품에 최초 탑재될 예정이다. 이후 순차적으로 기존 갤럭시 기기에도 적용된다.
삼성전자 관계자는 “실제 사용자의 의견이 이번 베타 프로그램을 통해 빠르게 반영될 것이다. AI 중심 사용 경험과 보안을 결합한 차세대 갤럭시 환경을 제시하겠다”고 밝혔다.
