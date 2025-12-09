현대차그룹, 초고속 200kW 전기차 충전기… EV‑Q 최초 인증 획득

초고속 충전 브랜드 E‑pit에 본격 적용
현대자동차그룹이 전기차 충전 품질 인증 제도 ‘EV‑Q’에서 국내 최초 인증을 획득하며 충전기 품질 관리의 새로운 기준을 제시했다. 업계에서는 이번 인증이 향후 충전 인프라 전반의 신뢰성 제고와 표준화 확산을 이끌 계기가 될 것으로 보고 있다.
충전 품질·보안·통신 표준화의 첫 관문 통과
국내 민간 인증 체계 구축의 이정표
정적 충전 인프라 확장 기반 마련
현대차그룹은 9일 계열사 현대케피코가 개발 및 생산한 ‘200kW급 양팔형 E‑pit 충전기’가 초고속 충전 브랜드 ‘E‑pit’에 적용되며, 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 공동 개발한 전기차 충전 품질 인증 제도인 EV‑Q의 심사 절차를 통과했다고 밝혔다.
‘200kW 양팔형 충전기’는 충전 케이블이 양쪽으로 뻗은 형태로, 두 대의 차량을 동시에 충전할 수 있어 충전 효율성(운영 효율 및 회전율)을 높인 것이 특징이다. 현대차그룹은 이를 시작으로 향후 출시할 고성능 전기차 운전자에게 안정적이고 일관된 충전 경험을 제공할 계획이다.
EV‑Q는 한국 전기차 충전기 산업의 기술 신뢰도를 높이기 위해 현대차그룹과 KTC가 공동으로 2024년 개발한 민간 인증 제도다. 기존의 단순 인증이 주로 전기적 안전성에 초점이 맞춰졌다면, EV‑Q는 충전기의 실제 성능과 운용 품질을 종합 평가하도록 설계됐다고 한다.
EV‑Q 인증은 단순한 시험실 평가가 아닌, 현장 환경을 반영한 실측 중심 인증 절차를 도입했다. 예컨대 온도나 습도 변화, 충전 과부하 상황 등 실제 이용 환경에서 발생할 수 있는 변수까지 함께 측정해 충전기의 내구성과 안정성을 검증한다.
이에 따라 EV‑Q 인증 충전기를 도입한 운영 사업자는 ▲충전 중단률 및 고장률 감소 ▲충전 속도 변동 최소화 ▲통신 자체 진단 기능을 통한 사전 오류 탐지 ▲보안 강화(데이터 암호화 및 접근 제한) 등 실질적 품질 개선 효과를 기대할 수 있다.
현대차그룹은 이번 EV‑Q 인증 충전기를 고양 현대모터스튜디오를 시작으로 전국 주요 도시에 단계적으로 설치할 계획이다. 향후 고속도로 휴게소와 대형 상업시설 등 차량 이동이 많은 거점까지 확대 적용해 E‑pit 브랜드의 품질 경쟁력을 한층 높일 방침이다.
현대차그룹 관계자는 “EV‑Q 인증은 단순한 제도적 요건을 넘어 고객이 직접 체감할 수 있는 충전 품질 향상을 위한 첫걸음이다. 향후 모든 신규 설치 충전기에 인증을 확대 적용해 국내 전기차 충전 환경의 질적·양적 균형 성장을 이끌겠다”고 말했다.
