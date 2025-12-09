[단신]삼성금융, 모니모 선물 파티 이벤트 外

삼성금융네트웍스는 ‘뉴 모니모’ 발표를 기념해 ‘모니모 선물 파티’ 이벤트를 진행한다. 지난달 개편된 삼성금융의 통합 앱 모니모는 고객이 이벤트 페이지에서 삼성생명의 교통 상해보험 또는 취미생활 상해보험, 삼성화재의 사이버사고 보상보험, 삼성카드의 모니머니 3000원 중 하나를 선택하는 이벤트를 21일까지 진행한다. 31일까지 모니모 앱의 연말정산 퀴즈를 풀면 연말정산 유형 결과와 최대 1만 원 모니머니를 받을 수 있다.
■ 한투운용, 구글 밸류체인 ETF의 자산 재배분
한국투자신탁운용은 구글·엔비디아·마이크로소프트 밸류체인 액티브 상장지수펀드(ETF) 3종의 자산 재배분(리밸런싱)을 마쳤다고 8일 밝혔다. ACE 구글 밸류체인 액티브는 텐서처리장치(TPU) 관련 주요 기업인 셀레스티카(7.7%), 루멘텀 홀딩스(4.4%) 등이 새롭게 편입됐다. 해당 ETF는 구글(20.8%), 브로드컴(15.7%)의 비중이 가장 크다.
■ 토스뱅크 ‘소비 복권 시즌2’ 진행
토스뱅크가 토스뱅크 체크카드 고객을 대상으로 ‘소비 복권 시즌2’를 진행한다고 8일 밝혔다. 결제 금액에 따라 일반, 실버, 골드 등 차등적으로 지급되는 복권을 통해 최대 5만 원까지 당첨금 지급 기회를 제공한다. 체크카드로 결제할 때마다 복권 1개를 자동으로 받는다. 하루 최대 10번의 결제 건까지 복권을 받을 수 있다. 소비 복권 시즌2는 이달 2일부터 2027년 1월 6일까지 진행된다.
■ 키움운용, S&P500+금 섞은 ETF 출시
키움투자자산운용은 미국 S&P500 지수에 90%, 금 현물에 10% 비중으로 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 새롭게 상장한다고 8일 밝혔다. 9일 상장하는 ‘KIWOOM 미국S&P500&GOLD’ ETF는 상승장에서는 S&P500 지수의 성장성을, 하락 국면에서 금의 완충 효과를 추구할 수 있도록 설계됐다. 실제로 금은 닷컴버블(2000년) 때 22%, 글로벌 금융위기(2008년) 때 16% 상승한 바 있다. 이 상품의 총보수는 연 0.01%다.
