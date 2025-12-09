닥터엘시아(Dr.Althea), 유럽 시장 공략 지속… 부츠 후원 ‘더 뷰티 어워즈 2025’ 수상
동아경제
345 릴리프 크림, 영국 어워드 4회 수상으로 피부 진정 케어 우수성 입증
글로벌 비건 스킨케어 브랜드 닥터엘시아(Dr. Althea)의 대표 제품 345 릴리프 크림(345 Relief Cream)이 영국 최대 뷰티 리테일러 부츠(Boots)의 후원으로 열린 ‘더 뷰티 어워즈(The Beauty Awards 2025 UK)’ 에서 피부 진정 케어(Skin Soothing Saviour) 부문을 수상했다.
더 뷰티 어워즈는 전문가 심사단의 평가와 대중 투표가 함께 반영되는 시상식으로, 소비자와 전문가 모두로부터 345 릴리프 크림의 제품력을 인정받았다는 점에서 의미가 있다.
이 어워드는 영국 최대 뷰티 리테일러 부츠(Boots)와 공식 파트너십으로 진행되는 행사로도 잘 알려져 있다. 부츠는 170년 전통을 기반으로 신뢰받는 제품과 전문성을 갖춘 영국 대표 뷰티 리테일러로 업계 영향력이 매우 크다. 이와 같은 부츠의 공식 협업 어워드에서의 수상은 345 릴리프 크림 제품 경쟁력을 더욱 공고히 하는 성과로 평가된다.
올해 닥터엘시아 345 릴리프 크림은 영국 주요 뷰티 어워즈에서 연이어 제품력을 인정받았다. 마리끌레르 스킨 어워즈(Marie Claire Skin Awards) UK, 플래티넘 뷰티 어워즈(Platinum Beauty Awards) UK, 겟 더 글로스 뷰티 어워즈(Get The Gloss Beauty Awards) UK에서 각각 ‘민감 피부용 최우수 보습제(Best Moisturiser For Sensitive Skin)’, ‘피부 진정 케어 최우수 제품(Best Product for Irritated Skin)’, ‘일상용 최우수 보습제(Best Everyday Moisturiser)’에 선정된 바 있다.
닥터엘시아 해외영업팀 안다빈 팀장은 “345 릴리프 크림이 영국 시장에서 연속적으로 수상하게 되어 기쁘다”며 “이를 계기로 영국을 비롯한 유럽 내 시장 속에서 입지를 더욱 강화할 계획”이라고 전했다. 닥터엘시아는 영국 주요 리테일러인 부츠(Boots), 슈퍼 드러그(Superdrug), 세포라(Sephora) 입점도 올해 성공적으로 완료했다.
한편, 이번 더 뷰티 어워즈에서 신제품 포어 리프레시 그라인딩 클렌징 밤이 ‘클렌징 챔피언’ 부문에서 Highly Commended를 수상하며 최종 후보작 중 상위권에 올랐다. 이를 통해 닥터엘시아는 민감 피부 보습을 넘어 포어·클렌징 카테고리에서도 제품력을 인정받는 브랜드임을 입증했다.
