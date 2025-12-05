‘공급 과잉’ NCC업계, 전기료 부담까지… 실적 급락

산업용 전기료 4년새 60% 상승
매출원가比 비중 3.1% 3배 껑충
올 2분기 영업이익률 4.6%로 뚝
석화 특별법엔 전기료 감면 빠져
중국발 과잉 공급으로 국내 나프타분해설비(NCC) 업체들의 영업 환경이 악화한 가운데 전기료 부담까지 가중되며 실적이 급격히 둔화하고 있는 것으로 나타났다. 최근 국회에서 ‘석유화학산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법’이 통과됐지만, 업계가 요구해온 전기요금 감면책이 빠지면서 ‘알맹이 없는 대책’이 됐다는 지적도 나온다.
4일 한국화학산업협회에 따르면 올해 2분기(4∼6월) 국내 주요 NCC 업체 7곳(LG화학, 롯데케미칼, SK지오센트릭, 한화토탈에너지스, 대한유화, 여천NCC, HD현대케미칼)의 매출원가(제품 생산을 위해 사용한 비용) 대비 전기료 비중은 3.10%로 집계됐다. 직전 분기(2.35%) 대비 0.75%포인트 오른 것으로, 산업용 전기요금 인상 사이클이 본격화한 2022년 2분기(1.20%)와 비교하면 1.9%포인트나 상승했다.
섬유·철강과 함께 대표적인 장치산업인 석유화학은 24시간 연속 생산장비 가동이 필수인 만큼 전력 사용량이 높은 편이다. 지난해 석유화학업계의 전력 소비량은 4163만3120MWh(메가와트시)로 국가 전체 사용량(5억4982만 665MWh)의 7.6%를 차지했다.
문제는 이 같은 상황에서 전기요금이 급등했다는 점이다. 산업용 전기요금은 2022년 4월 kWh당 6.9원 인상을 시작으로, 2024년 10월까지 총 7차례 인상됐다. 결과적으로 지난해 말 산업용 전기요금은 kWh당 168.17원까지 올라, 2021년(105.48원) 대비 60% 가까이 상승한 것으로 나타났다.
전기료 부담은 실적 악화로 직결됐다. 국내 NCC 주요 업체의 영업이익률은 2022년 2분기만 해도 2.72% 흑자였으나, 올해 2분기에는 ―4.64%로 꺾였다. 업계는 “중국발 저가 공급 공세에 실적이 휘청이는 상황에서 전기료 폭탄까지 겹쳤다”고 호소한다.
석유화학업체들은 실적 악화에 대응하기 위해 NCC를 중심으로 대대적인 구조조정에 나섰다. 롯데케미칼과 HD현대케미칼은 대산석유화학 단지 내에 NCC 공장을 통폐합하면서 에틸렌 생산량을 110만 t가량 줄이기로 했다. 여천NCC도 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 3000억 원 규모의 출자전환을 실시했고, 에틸렌 등의 생산량 감축도 논의하고 있다.
정부와 여당도 3일 석유화학 업계의 구조조정을 지원하는 특별법을 통과시켰지만, 정작 업계의 시급한 요구였던 전기세 감면 방안은 포함되지 않았다. 업계 관계자는 “전기료 기본요금 산정 방식 개선이나 최대부하 시간대 축소 등 연속 공정 업종의 특성을 고려한 제도 보완이 필요하다”고 말했다.
