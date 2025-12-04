스타벅스, 유용욱과 손잡은 ‘바베큐 투컷 비프 샌드위치’ 출시

스타벅스 코리아가 ‘테이스티 저니(Tasty Journey)’ 프로그램의 일환으로 유용욱 바베큐연구소장과 함께 만든 ‘바베큐 투컷 비프 샌드위치’를 선보인다고 4일 밝혔다.
지난해 10월 시작한 테이스티 저니는 ‘일상에 새로운 자극이 필요할 때 맛으로 떠나는 짧은 여행’이라는 콘셉트로 기획된 프로그램이다. 이번 협업을 함께한 유 소장은 바비큐 다이닝 공간인 유용욱바베큐연구소와 함께 스모크 다이닝 콘셉트인 ‘이목(IMOK)’을 운영하고 있다.
이달 테이스티 저니로 선정된 유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치는 두툼한 로스트 비프 큐브와 불향을 살린 그릴드 비프가 조화를 이루는 것이 특징이다. 고기 사이에 있는 하바티 치즈는 부드럽고 고소한 맛을 낸다. 여기에 캐러멜라이징한 볶은 양파로 은은한 단맛을 더했다. 유용욱바베큐연구소의 한국식 간장 베이스 소스, 크리미한 시그니처 화이트소스로 감칠맛까지 추가했다.
이번 제품은 일부 매장에서 한정 판매한다. 5일부터 내년 2월4일까지 스타벅스 리저브광화문점, 망원한강공원점, 서울숲역점, 스타필드코엑스몰R점, 용산역써밋R점 등 5개 매장에서 만나볼 수 있다. 이달 19일부터 31일까지 해당 제품을 구매한 고객에게 카페 아메리카노를 무료로 제공한다. 향후 유 소장이 매장에서 샌드위치를 만들어 주는 라이크 쿠킹 행사도 마련할 방침이다.
스타벅스는 이번에 처음 시도한 셰프 협업을 계기로 테이스티 저니를 강화한다는 방침이다. 이상미 스타벅스 마케팅 담당은 “테이스티 저니는 신제품 출시를 넘어 맛, 스토리, 브랜드 감성을 느낄 수 있는 스타벅스의 차별화된 협업 프로그램”이라며 “앞으로 테이스티 저니의 협업 범위를 넓혀 다채로운 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.
