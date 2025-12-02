임세령 ‘아들 임관식’ 올블랙 패션 난리…착용템 줄줄이 품절

임세령 대상그룹 부회장이 아들 이지호 씨(24)의 해군 장교 임관식에 참석하며 착용한 ‘올 블랙’ 패션이 온라인에서 빠르게 확산하고 있다. 실제로 그가 착용한 선글라스와 롱코트, 토트백은 행사 이후 주요 판매처에서 잇따라 품절되며 관심을 입증했다.
지난달 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에는 임 부회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 홍라희 리움 명예관장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성가 일가도 참석해 눈길을 끌었다. 재계 주요 인사들이 한자리에 모인 만큼 당일 현장의 분위기와 패션 선택에도 더 큰 시선이 집중됐다.
● 생로랑의 ‘SL 782’, 롱코트는 셀린느의 ‘마이클 라이더’…토트백은?
임 부회장은 검정 선글라스에 블랙 코트, 블랙 토트백으로 전체 톤을 통일해 아들의 임관을 조용하지만 품격 있게 축하했다. 군 행사 특유의 단정함을 살리면서도 세련미를 강조한 스타일링이 공개되자, 그가 착용한 각 제품은 SNS와 패션 커뮤니티를 중심으로 실시간 검색어처럼 퍼져나갔다.
임 부회장의 선글라스는 프랑스 명품 브랜드 생로랑의 ‘SL 782’ 모델로, 40만~60만원대 제품이다. 면세점과 주요 온라인 채널에서는 ‘입고 즉시 품절’ 현상이 이어지는 것으로 알려졌다.
그가 착용한 블랙 롱코트는 셀린느 2026 SS(봄·여름) 시즌 신상품 ‘마이클 라이더’ 코트로, 아직 공식 판매가는 공개되지 않았지만 공개 직후부터 문의가 급증한 상태다.
● 화제의 토트백은 ‘더 로우’…국내 품귀에 최대 800만원대
가장 화제를 모은 아이템은 미국 브랜드 ‘더 로우(The Row)’의 대표 라인 ‘아그네스(Agnes)’ 토트백이다. 국내에서는 640만~740만원대에 판매되며, 물량이 부족해 해외 주문대행 시 760만~800만원대까지 가격이 뛰는 것으로 전해졌다.
더 로우는 이부진 호텔신라 사장, 블랙핑크 제니, 배우 고소영·한가인 등이 애용하는 하이엔드 브랜드로, ‘조용한 럭셔리’를 대표하는 라인업으로 평가받는다.
● “심플한데 압도적”, “재벌 패션 중 최고” 누리꾼 반응 이어져
임 부회장의 패션이 공개되자 누리꾼들은 “가방 어디 제품이냐”, “심플한데 유난히 고급스럽다”, “올 블랙이 이렇게 세련될 수 있나”, “재벌 중 패션 센스가 제일 좋다” 등 긍정적 반응을 보였다.
특히 행사 참석이라는 제한적 상황 속에서도 과하지 않고 절제된 스타일링을 보여줬다는 점에서 “역시 임세령”이라는 평가가 뒤따랐다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
