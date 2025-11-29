“필승” 해군 소위 된 장남 신고에 이재용도 “필승”

이날 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 89명에 대한 수료 및 임관식에는 지호 씨의 양가 가족이 총출동했다. 삼성가에서는 아버지 이 회장을 비롯해 할머니 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 고모 이서현 삼성물산 사장이 참석했다.
이 씨의 어머니인 임세령 대상홀딩스 부회장과 외할머니 박현주 상암커뮤니케이션즈 부회장, 이모 임상민 대상 부사장도 자리했다.
미국 시민권을 포기하고 지난해 9월 학사사관후보생 139기로 입대한 지호 씨는 이날 임관식에서 기수 대표로 제병을 지휘했다. 동기 후보생들이 11주간 교육훈련 과정에서 모범을 보인 점을 높게 평가해 이 씨를 기수 대표로 선출한 것으로 전해졌다.
계급장 수여식에서는 이 회장이 연병장으로 내려와 홍 명예관장과 함께 지호 씨의 정복 소매에 계급장을 달아줬다. 지호 씨는 이 회장을 마주 보고 우렁차게 “필승! 소위 임관을 명 받았습니다”라며 경례했고, 이 회장도 웃으며 “필승!”이라고 화답했다. 이후 세 사람이 함께 사진을 찍으며 축하했다. 이 회장이 자리로 돌아간 뒤 임 부회장이 이 씨를 안아주며 격려했다.
지호 씨는 훈련 기간과 임관 후 의무 복무 기간 36개월을 포함해 총 39개월간 군생활을 하며 통역장교로 복무하게 된다.
