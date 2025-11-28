“필승” 장교 장남 신고에…이재용 “수고했다” 어깨 툭툭

이 회장은 모친인 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 동생 이서현 삼성물산 사장과 함께 해군사관학교 연병장 단상에 마련된 가족석에 모습을 드러냈다.



임세령 대상홀딩스 부회장이 28일 오후 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 제139기 해군 사관후보생 임관식에 참석해 장남 지호씨의 소위 임관을 축하했다. 사진=공동취재단

이 회장은 ‘고생한 아들에게 한마디 해 달라’는 기자들의 요청에, 지호 씨의 어깨를 툭툭 치며 “수고했다”고 말했다. 이 회장이 자리를 떠나자 임 부회장도 지호 씨에게 다가가 인사를 건넸다.이 회장은 전 부인 임 부회장과의 사이에서 지호 씨와 원주 씨 1남 1녀를 뒀다. 2009년 이혼 후 이 회장과 임 부회장이 공식 석상에 동시에 모습을 드러낸 것은 이번이 처음이다.