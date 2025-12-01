한울생약, 2025 벤처천억기업 기념식서 기념패 수상

한울생약㈜(회장 한영돈)는 지난 11월 27일 서울 서초 엘타워에서 열린 ‘2025년 벤처천억기업 기념식’에서 기념패를 수상했다고 밝혔다.
‘벤처천억기업 기념식’은 벤처천억기업의 공로와 우수한 성과를 기념하고 대한민국 벤처기업의 위상을 널리 알리고자 중소벤처기업부와 (사)벤처기업협회가 개최하는 행사이다. 이날 기념식에는 한성숙 중소벤처기업부 장관, 송병준 벤처기업협회 회장과 벤처천억기업 대표자 등 약 150명이 참석했다.
한울생약은 물티슈, 의약외품, 화장품, 생활화학제품 등을 생산하는 위생용품 제조기업으로 2006년 벤처기업으로 인증된 이래, 우수한 제품기술력과 ESG 경영실적을 바탕으로 국내외에서 대한민국 벤처기업의 위상을 높여왔으며, 정부 및 관련기관으로부터 그 성과를 인정받고 있다.
특히 어려운 대외환경 속에서도 벤처기업 성장을 돕기 위해 벤처기업협회와 금융, 보증, 수출, R&D 등 각 분야 국내 지원기관과 결성된 ‘2025 벤처천억클럽 서포터즈’를 통해 다양한 프로그램에 참여하고 있다.
한울생약㈜ 김민희 본부장은 “벤처천억기업의 위상을 높인 공로를 인정받게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로 한울생약의 성과가 많은 벤처 및 스타트업 기업에게 지향점이 될 수 있길 희망한다”고 밝혔다.
