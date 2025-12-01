에어큐브, 방콕서 파트너 초청행사 성료… 블루지브라와 MSP 파트너십 계약 체결

IT인증·보안 솔루션 전문 기업 에어큐브(AirCUVE)가 지난 11월 26일부터 27일까지 태국 방콕에서 파트너 초청 행사를 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 태국 파트너사 블루지브라(BlueZebra)와의 협력하에 진행됐으며, 고객사 및 리셀러와의 네트워킹 강화, 제품 홍보, 보안 솔루션 교육을 주요 목적으로 했다.
이번 행사에서는 에어큐브와 블루지브라 간의 MSP(Managed Security Provider) 파트너십 계약(AirCUVE Inc & BlueZebra Network Security Identity MSP Partnership Contract) 체결 소식도 함께 발표됐다.
행사에는 태국 공군, 해군, 육군, 공항청, 군 보안 센터 등 다수의 정부 기관과 민간 기업들이 참여했으며, NEC, NTT, ProEn 등의 리셀러 파트너사도 참석해 자리를 빛냈다.
에어큐브는 행사에서 대표 보안 솔루션 AirFRONT, ByFRONT, V-FRONT를 소개했다.
AirFRONT는 유무선 통합 인증 솔루션으로 IP 관리, 단말 관리, 비허가 단말 차단 기능을 제공하며 TTA GS 인증 1등급 및 IT 보안 인증사무국 EAL-4 CC 인증을 획득, 국내외 기업과 공공기관에서 널리 사용되고 있다.
ByFRONT는 SDN 기반 지능형 네트워크 인증 및 정책 솔루션으로, 삼성전자, Cisco Systems, Arista Networks, HP, Juniper 등 글로벌 네트워크 벤더와 완벽 호환되며 대기업 및 금융기관의 복잡한 네트워크 환경 관리에 높은 호응을 얻고 있다.
계정 해킹 방지를 위한 MFA, IAM, SSO 솔루션 ‘V-FRONT’는 FIDO와 패스키(Passkey)를 지원하며 안면 인증, 지문 인증 등 생체 인증 기능을 확장 가능하다. 올해 AWS Marketplace에 공식 등록되어 글로벌 고객 접근성과 배포 효율성을 강화했다.
에어큐브 장윤주 부사장은 “이번 행사를 통해 태국 파트너와 고객사들로부터 에어큐브의 혁신적인 인증 보안 솔루션에 대한 높은 관심을 다시 확인할 수 있었다“면서 ”블루지브라와의 MSP 파트너십 계약 체결을 계기로, 태국 및 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화할 계획이다”고 밝혔다.
