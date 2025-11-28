깨끗한나라, 소비자산업평가서 위생용품 우수업체 선정

깨끗한나라는 대한소비자협의회가 주최하는 ‘2025 KCIA 한국소비자산업평가’에서 온라인 스토어 생활 분야 위생용품 부문 우수업체로 선정됐다고 28일 밝혔다.
KCIA 한국소비자산업평가는 매년 12월 3일 소비자의 날을 맞아 진행되는 평가로, 한국소비자평가가 주관해 기업별 소비자 만족도를 종합 분석한다. 이번 평가는 지난 7월부터 9월까지 포털 사이트 내 카테고리별 리뷰 건수를 기반으로 사전 조사를 진행했고 제품 만족도, 배송 만족도, 컴플레인 대응, 전반적 평가 등 네 가지 항목을 분석해 우수기업을 선정했다고 한다.
깨끗한나라는 공식 온라인몰 깨끗한나라몰 운영을 통해 고객 중심 서비스를 강화해 온 점이 높은 평가로 이어졌다는 설명이다. 깨끗한 나라에 따르면 자사몰을 고객 혜택 중심으로 운영해 왔다고 한다. 회원 전용 이벤트·기획전, 사은품 제공, 마일리지 적립 등으로 신규 고객 유입과 기존 고객 충성도 제고에 주력했고 그 결과 2023년 오픈 이후 2년여 만에 회원 수가 23만 명을 넘겼다는 설명이다.
또 깨끗한나라몰은 브랜드별·제품별·고객 유형별·생활 공간별 카테고리 세분화를 통해 사용 편의성을 높이고 각 브랜드의 대표 제품과 생활·위생용품을 한곳에서 구매할 수 있도록 구성해 소비자 접근성을 강화했다.
깨끗한나라 관계자는 “고객과의 소통을 중심에 둔 운영 전략이 긍정적인 평가로 이어졌다”면서 “앞으로도 일상에서 보다 편리하고 만족스러운 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 서비스 품질을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
