퇴직연금 디폴트옵션 지정 이벤트

삼성증권은 올해 12월 31일까지 ‘퇴직연금 디폴트옵션 사전 지정 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 퇴직연금 가입 고객이 효과적으로 자산을 운용할 수 있도록 디폴트옵션 활성화를 지원하는 취지에서 마련됐다.
디폴트옵션 제도는 확정기여형(DC) 퇴직연금과 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌에 신규 가입하거나 금융상품 만기 도래 자금이 일정 기간 운용 지시를 하지 않은 상태로 유지될 경우 가입자가 사전에 지정한 하나의 디폴트옵션 상품으로 적립금을 자동 운용하도록 하는 제도다.
삼성증권은 해당 이벤트 기간 DC 및 IRP(다이렉트 IRP 포함) 계좌에서 디폴트옵션 상품을 최초로 사전 지정한 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다.
먼저 디폴트옵션 상품 최초로 사전에 지정할 때 해당 고객 전원에게 모바일 커피 쿠폰을 제공한다.
사전 지정 이벤트 참여 고객 중 100명을 추첨해 해외여행 여행자보험 모바일 기프티콘도 증정한다.
사전 지정 이벤트는 DC와 IRP 계좌에서 중복 참여가 가능하며 이벤트 혜택은 내년 1월 말 지급될 예정이다.
삼성증권 관계자는 “디폴트옵션은 사전에 설정해 두기만 하면 별도 운용 지시가 없을 때 자동으로 자산이 운용돼 퇴직연금 운용에 부담을 느끼는 고객에게 특히 유용하다”며 “이번 이벤트를 통해 많은 고객이 디폴트옵션을 지정해 연금 자산을 더욱 효과적으로 관리할 수 있기를 기대한다”고 말했다. ‘디폴트옵션 상품 최초 사전 지정 이벤트’와 관련한 사항은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션 ‘엠팝(mPOP)’을 참고하면 된다.
