공인중개사, 5명 중 1명만 ‘영업 중’…5년여 만에 11만명 아래로

정부의 잇따른 부동산 규제로 매매·임대차 거래가 얼어붙으면서 개업 공인중개사 수가 5년 2개월 만에 11만 명 아래로 떨어졌다.
26일 한국공인중개사협회에 따르면 지난달 말 기준 영업 중인 공인중개사는 10만9979명으로, 2020년 8월(10만9931명) 이후 처음으로 11만 명 선이 무너졌다. 공인중개사 자격증 보유자(55만1879명) 가운데 실제 사무실을 운영하는 비율은 5명 중 1명에 불과하다.
신규 개업 중개사 수도 빠르게 줄고 있다. 10월 전국 신규 개업 중개사는 609명으로 전월보다 57명 감소하며 협회 통계 집계 이후 처음으로 600명대에 머물렀다. 같은 기간 폐업 중개사는 872명, 휴업 중개사는 91명으로 조사됐다. 올해 들어 폐·휴업 중개사가 개업 중개사보다 많은 ‘순유출’ 현상은 2023년 2월부터 2년 9개월째 이어지고 있다. 올해만 해도 개업 7634명, 폐·휴업 1만176명으로 2542명이 순감했다.
업계에서는 정부의 6·27 대책과 10·15 대책 등으로 수도권 DSR 규제 강화, 규제지역 확대, 주택담보대출 한도 축소 등이 이어지면서 거래가 급감한 영향으로 보고 있다. 지방에서도 미분양 해소가 지연되며 침체가 장기화하고 있다. 내년 전국 입주 예정 물량은 17만7,407가구로 올해보다 26% 줄어 추가 부담이 예상된다. 공인중개사 시험 응시자 역시 감소세로, 지난해 제35회 시험 응시자는 14만8004명으로 8년 만에 20만 명 아래로 떨어졌다.
