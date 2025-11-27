부동산 마케팅 산업 전문 인력 양성 공로

㈔한국부동산마케팅협회(회장 장영호)가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 고용친화 부문에서 수상해 청년 일자리 창출과 산업 전문인력 양성에 대한 공로를 인정받았다.
장영호 회장은 제3대에 이어 2025년부터 제4대 회장으로 연임하며 통계청 제11차 표준산업분류 개정 과정에서 ‘부동산분양대행업’을 신설 업종으로 등록시키는 데 핵심 역할을 수행하며 업계 법적 정체성 확립과 제도적 기반 강화에 기여했다.
장 회장은 업계 종사자의 전문성 향상과 윤리 의식 제고를 협회의 핵심 과제로 삼고 체계적인 교육 시스템 구축과 자격 체계 개선을 추진 중이다. 특히 협회는 서울시 ‘매력일자리사업’ 수행기관으로 선정돼 청년 맞춤형 인턴십 프로그램을 운영하며 2024년에는 참여자 30명 중 절반 이상이 정규직으로 전환되는 성과를 거뒀다. 2025년에는 AI 기반 실무 교육과정과 부동산 마케팅 디지털 전략 강좌를 신설하고 참여 인원을 35명으로 확대, 청년 고용과 산업 전문성 강화를 지속하고 있다.
