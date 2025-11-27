‘미국 펀더멘털 테크 랩’ 900억 원 넘게 팔려

한국투자증권이 올해 9월 말 선보인 ‘한국투자 미국 펀더멘털 테크 랩’이 한 달여 만에 900억 원어치 이상 판매됐다. 한국투자 미국 펀더멘털 테크 랩은 골드만삭스자산운용의 펀더멘털 테크 주식운용팀의 투자 자문을 활용해 한국투자증권이 투자 운용을 맡는 구조를 지녔다. 전 세계 기술주 강세 흐름에 힘입어 출시 후 자금이 꾸준히 유입되는 등 투자자들의 높은 관심이 집중되는 상황이다.
최근 미국 증시 내 기술 업종은 인공지능(AI) 인프라 투자 확대와 데이터센터 수요 증가 등에 힘입어 반도체, 클라우드, 사이버보안 등 핵심 산업의 이익 상승 동력이 강화되는 양상을 나타내고 있다. 이에 따라 주요 기술주의 주가수익비율(PER) 부담이 완화되고 향후 금리 인하에 대한 기대가 기술주들의 주가 상승세를 이어가는 원동력이 될 전망이다.
‘한국투자 미국 펀더멘털 테크 랩’은 이러한 시장 흐름을 반영해 △반도체와 하드웨어 △디지털 혁신 △클라우드 컴퓨팅 △사이버보안 △핀테크 △온라인 소비 등 6대 테마를 중심으로 포트폴리오(자산 구성)를 꾸렸다. 단기 유행에 치우치기보다는 장기 성장성과 실적 기반 안정성에 방점을 두며 AI 확산으로 구조적 성장이 기대되는 미국 기술 산업 전반에 폭넓게 분산 투자에 나서겠다는 방침을 지녔다.
한국투자증권 관계자는 “AI와 클라우드, 반도체, 사이버보안 등으로 대표되는 기술 산업의 펀더멘털(기초 체력)은 여전히 견고하게 유지되고 있다”며 “골드만삭스자산운용의 글로벌 리서치 역량을 바탕으로 장기적 성과를 추구하는 테크 중심 자문형 랩을 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
한국투자 미국 펀더먼털 테크 랩의 최소 계약 금액은 5000만 원으로 설정돼 있다. 계약기간은 1년이고 만기가 되면 연장도 가능하다. 상품 관련 세부 사항은 전국 한국투자증권 영업점 또는 고객센터에서 확인할 수 있다.
