파라다이스시티, 크리스마스 마켓 오픈

  • 동아일보

25일 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 팝업 행사 ‘크리스마스 마켓’을 찾은 방문객들이 기념사진을 찍고 있다. 파라다이스시티는 내년 1월 1일까지 팝업 행사를 진행한다고 이날 밝혔다.

#파라다이스시티#크리스마스 마켓#팝업 행사
인천=신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
