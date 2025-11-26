본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
파라다이스시티, 크리스마스 마켓 오픈
동아일보
입력
2025-11-26 03:00
2025년 11월 26일 03시 00분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251125/132840323/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
25일 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 팝업 행사 ‘크리스마스 마켓’을 찾은 방문객들이 기념사진을 찍고 있다. 파라다이스시티는 내년 1월 1일까지 팝업 행사를 진행한다고 이날 밝혔다.
#파라다이스시티
#크리스마스 마켓
#팝업 행사
인천=신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘웨딩드레스 대여, 55만∼330만원’ 스드메 가격공개 하나마나
약을 바꿔도 통증이 낫지 않는다면… 치료의 열쇠는 ‘뇌 회로 정상화’[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]
입원 환자에 “AI 기술 써보세요”… 의료적 판단인가 매출 꼼수인가 [홍은심 기자와 읽는 메디컬 그라운드]
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0