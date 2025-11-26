다문화 가족 초청-교통약자 해외여행도… 인천공항이 꿈꾸는 사회공헌 확대

인천국제공항공사(사장 이학재)가 올해 5개 사회공헌 사업을 새로 추진하며 대한민국 대표 공기업으로서 사회적 가치를 확산해 나갈 계획이다.
공사는 ‘세상을 바꾸는 지속가능한 사회적 임팩트 창출’을 목표로 ①3대 전략별(업 연계, 지역사회, 글로벌·다문화) 대표 사업 중점 추진 ②업(業) 연계 사회공헌 확대 ③건강한 지역 공동체 구축 ④가족 친화 프로그램 확대 등 사회문제 해결의 네 가지 방향을 바탕으로 사회공헌 사업을 진행해 나갈 예정이다.
지난해 기부금 153억여 원으로 3만4000명 혜택
인천국제공항공사는 대표 공기업으로서 사회책임 경영을 통해 국민에게 신뢰받고, 공공의 이익에 기여하며, 사회적 가치를 창출하기 위해 다양한 사회공헌 사업을 추진하고 있다.
공사는 2023년 이후 여객 수요 및 재무 성과 정상화에 따라 사회공헌 규모를 코로나19 이전 수준으로 회복했으며 특히 2024년에는 사회공헌 추진 체계에 따라 3대(업 연계, 지역 상생, 글로벌·다문화) 분야 25개 사업을 통해 총 153억4000만 원의 기부금을 집행하며 약 3만4000명에게 혜택을 주는 사회적 가치를 창출했다.
공항 본업 특성과 연계한 다양한 사회공헌 활동
공사는 교통·항공산업의 대표 기관으로서 공항 본업의 특성과 연계한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 대표적인 것이 장애 학생들의 체험학습 이동을 지원하는 ‘인천공항 동행버스’ 사업이다. 전용 특수 버스(아동용 버스, 리프트 버스)를 620회 운행해 총 1만361명(누적 870회, 1만4330명)이 이용했다. 또 노인 보행보조기를 467대 지원해 전국 최대 수준인 누적 6161대를 달성했다.
이와 더불어 항공 관련 기업의 혁신성장 지원 및 스타트업 육성 사업을 통해 총 528개의 중소기업·스타트업을 지원하며 동반성장 가치를 실현했다.
‘유스 오케스트라’ 창단 등 지역 맞춤형 지원
인천 대표 공기업인 공사는 지역과의 상생·협력을 위해 지역사회의 현안을 찾아 해결하고 지역 맞춤형 사회공헌 사업도 추진하고 있다.
인천국제공항 인근 지역의 질 높은 교육 환경을 위해 기획·시행 중인 교육 인프라 조성, 콘텐츠 제공, 장학제도 등 다양한 지역 인재 양성 프로그램이 주목할 만하다.
대표적인 사업은 도서지역 초·중학교 문화예술 교육 사업인 ‘인천공항 온-아트스쿨’이다. 문화예술 교육 인프라 확충 및 인재 육성이라는 지역 주민의 요구를 반영해 2007년부터 이어오고 있다. 2024년에는 2300명이 참여했으며 누적 3만800명을 지원했다.
2024년에는 한국예술종합학교와 협력해 ‘인천공항 온-아트 유스 오케스트라’를 창단해 다양하고 심도 있는 문화예술 교육 기회를 누리도록 지원하고 있다. 이 오케스트라에는 인천공항 4단계 그랜드 오픈 행사 등 국가적으로 중요한 대외 행사에서 연주 기회를 제공한다. 주변 지역 청소년을 위한 연주회를 통해 문화예술 체험 기회를 확장하고 있다.
공사는 이 외에도 △취약계층 대상 연말·명절 생필품 지원(7681가정) △공항 상주 직원 합동봉사단 운영 및 지역사회 봉사활동(3852시간) △주민 참여형 사회공헌 공모사업(13개 사업 선정·지원) △복지시설 안전 강화(8개소) △취약계층 심리 상담 지원(231명) 등 다양한 사회공헌 사업을 추진하며 지역사회 문제 해결의 플랫폼 역할을 수행하고 있다.
청소년 멘토링 통해 다문화 가정 한국 정착 지원
공사는 글로벌 공항기업으로서 국내외 사회문제를 해결하기 위해 다문화 공동체 지원 및 글로벌 사회공헌에도 힘쓰고 있다. 특히 우리나라 인구문제 해결 및 증가하는 다문화 가정의 한국 사회 정착과 융합을 지원하기 위해 다문화 분야 사회공헌 사업을 지속적으로 발굴하고 확대하고 있다.
일례로 2020년 이후 지속해오고 있는 ‘인천공항 가치점프’ 사업을 통해 다문화 청소년 교육을 지원하고 있다. 사회인(임직원)-대학생-청소년 삼각 멘토링을 통해 현재까지 총 2072명(청소년 1541명, 대학생 394명, 임직원 137명)이 참여해 약 80억 원 규모의 사회적 가치를 창출했다.
2024년 새로 시작한 ‘다문화 가족 부모 초청사업’을 통해 인천 지역 24개 다문화 가정의 결혼 이주민 부모를 한국에 초청했다. 또 다문화 청소년 진로 탐색 소셜 트립을 통해 전국 다문화 청소년 100명에게 한국 사회 정착을 지원했다.
