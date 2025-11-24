이찬진, 키움증권 본사 방문 “현장 중심 모험자본 공급 중요”

이찬진 금융감독원장이 최근 발행어음 사업을 인가받은 키움증권을 방문해 모험자본 공급의 중요성을 다시 한 번 강조했다. 또 금융상품을 설계하는 단계에서부터 불완전판매를 사전에 방지해줄 것을 당부했다.
이 원장은 24일 서울 영등포구 키움증권 본사를 찾아 발행어음 업무 준비 상황을 살펴보고 투자자 보호 및 정보통신(IT) 안정성 강화 방안 등을 점검했다.
이 원장은 “수치상의 투자보다 중요한 것은 기업을 실제로 성장시키는 현장 중심의 모험자본 공급”이라며 “혁신 기업을 지원하기 위한 모험자본의 공급 속도와 실효성을 더욱 높여달라”고 주문했다.
이 자리에서 이 원장은 키움증권 임직원들과 ‘투자자 보호 강화’ 선언을 진행하고 비대면 발행어음 가입 절차를 직접 점검했다. 이 원장은 “‘내 가족에게 판매할 수 있는 상품인가’라는 질문을 통해 자기 검증을 엄격히 하는 것이 불완전판매를 사전에 차단하는 가장 강력한 투자자 보호 장치”라며 “금융상품의 완전 판매(소비자 투자 성향에 맞는 상품을 파는 과정)는 판매 시점에 국한되는 것이 아니라 상품의 설계 단계부터 시작된다”고 강조했다.
이 원장의 요청에 대해 엄주성 키움증권 대표는 “모험자본 공급을 적극 확대하고 혁신 기업의 성장 사다리 구축에 기여하는 투자자로서의 역할을 강화하겠다”며 “지점이 없는 온라인 증권사인 만큼 상품의 모든 비대면 가입 과정에서 투자자 보호 장치를 더욱 정교하게 구축해나갈 것”이라고 답했다.
