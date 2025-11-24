닥터리의 로하스밀, 이유식 품질검사 데이터 전면 공개

“소비자 직접 확인하는 투명 시스템 구축”
프리미엄 이유식 브랜드 ‘닥터리의 로하스밀’이 제조 과정에서 실시한 품질검사 결과를 원본 그대로 공개하며 투명성을 강화하고 있다고 밝혔다.
로하스밀은 당일 생산된 이유식을 대상으로 일반세균·대장균 등 미생물 검사를 매일 진행하고, 그 결과를 사진과 수치 데이터 형태로 홈페이지에 공개한다. 소비자는 생산일별 검사 결과를 직접 확인할 수 있으며, 검사 항목별 수치와 상태를 원본 그대로 열람할 수 있다.
이와 더불어, 현재 스마트 공정 기반의 위생관리 시스템을 도입해 원재료 입고부터 포장까지 전 과정을 모니터링하고 있으며, 향후 공개 범위를 확대해 더 많은 품질 데이터를 제공할 계획이다.
로하스밀 관계자는 “이유식은 영유아가 처음 섭취하는 식품인 만큼 기준 충족이 아닌 ‘직접 검증’할 수 있는 환경이 중요하다”며 “이번 조치는 단순한 홍보가 아니라 소비자 신뢰 확보를 위해 상시 공개 시스템을 구축하게 된 것”이라고 밝혔다.
