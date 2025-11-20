한화 건설부문, 대전역세권 개발 본격화… 대전시와 설명회 개최 및 기업유치 협약

한화 건설부문이 대전시와 손잡고 대전역세권 복합 2-1구역 개발사업을 본격적으로 추진한다고 20일 밝혔다.
한화 건설부문이 주관사로 있는 대전역세권개발PFV와 대전시는 지난 19일 우송대학교 우송예술회관에서 ‘대전역세권 개발계획 사업설명회’를 개최했다. 행사에는 김우석 한화 건설부문 대표 내정자를 비롯해 이장우 대전시장, 박희조 동구청장 등 관계자와 지역 주민 약 1천100여 명이 참석했다.
이번 설명회는 대전역세권 개발사업의 진행 상황과 향후 계획을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다. 설명회에서는 이장우 대전시장의 시정 브리핑, 사업설명 영상 상영, 질의응답이 진행되며 주민 의견을 청취하는 데 중점을 뒀다고 한다.
설명회 이후 한화 건설부문과 대전시는 대전역세권의 성공적 개발과 지역경제 활성화를 위한 기업유치 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약에 따라 양 기관은 대전시 내 기업 투자 확대를 지원하고 도심융합특구 및 대전역세권 입주 기업에 대한 각종 지원과 특례 부여를 위해 협력할 예정이다. 또한 지역 중소기업과 대기업 간 상생 협력 체계를 구축하고 청년·지역인재 일자리 창출에도 공동 대응하기로 했다.
임한빈 대전역세권개발PFV 대표는 “대전역세권의 성공적 사업 추진을 위해 대전시와 지속적으로 협력하겠다”며 “지역 발전에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
대전역세권 복합 2-1구역 개발사업은 대전역 동광장 일원 약 2만8391㎡ 부지에 주거·업무·판매·숙박 등 복합 기능을 갖춘 미래형 도시 공간을 조성하는 프로젝트다. 총 사업비는 약 1조3000억 원 규모로 사업이 본격화될 경우 원도심 활성화와 지역경제 성장에 기여할 것으로 보인다.
댓글 0