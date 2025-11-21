귀한 침향에 유전자 기술 접목… 평심환-평정에디션 등 다양한 구성

[Food&Dining] 한국인삼공사
인도네시아산 침향 원료 100% 사용
앰풀 한 병당 고함량 침향 2g 들어가
수험생들의 긴 여정이 수능으로 일단락되며 심신의 피로를 달래는 힐링 아이템으로 정관장 ‘기다림 침향’이 주목받고 있다. 인도네시아산 침향 원료를 100% 사용한 프리미엄 제품으로 마음을 안정시키고 편안한 휴식을 돕는 건강 솔루션으로 입소문을 타고 있다.
기다림 침향은 식품의약품안전처 식품공전에 등록된 인도네시아산 침향 원료 ‘아퀼라리아 말라센시스’를 사용해 만든 프리미엄 제품으로 침향액, 침향환, 평심환, 평정세트 등 다양한 구성으로 선보이고 있다.
침향은 침향나무가 스스로를 보호하기 위해 분비되는 수지 성분으로 응집 과정이 20여 년 소요되는 귀한 원료다. 침향은 ‘동의보감’ ‘본초강목’ 등 주요 문헌에서도 특별한 소재로 여겨지며 향유고래의 용연향, 사향노루의 사향과 함께 세계 3대 향으로 손꼽힌다.
이렇듯 침향이 귀하게 여겨지는 만큼 시중에서는 유사 침향들이 범람하기도 한다. 진짜 침향을 제대로 선택하기 위해서는 침향의 품종을 꼼꼼하게 살펴봐야 한다. 침향은 그 종류만 20여 종에 달하는데 우리나라에서 식품으로 사용할 수 있다고 인정받은 품종은 2종이다. 식품의약품안전처 식품공전에는 아퀼라리아 말라센시스와 아퀼라리아 아갈로차 단 2종만 등록돼 있다.
정관장의 기다림 침향은 마음 관리 전문 브랜드로 신뢰할 수 있는 오리지널 침향에 정관장의 기술력이 더해져 소비자의 꾸준한 사랑을 받고 있다.
또한 기다림 침향은 국내 최초 정관장의 유전자 분석 기술을 적용해 인도네시아 정부기관 환경산림청(BKSDA)의 인증서를 발급받고 있다. 정관장은 침향의 기원을 판별할 뿐만 아니라 인증서를 통해 재배인, 재배지, 등급까지 한 번 더 확인한 고품질 원료만을 사용한다.
그뿐만 아니라 정관장은 고품질 원료를 확보하기 위해 9단계(공급 계약-산지 생산-인도네시아 정부 확인-해상 및 내륙 운송-품질 검수-유전자 분석-품질안전성 검사-CITES 수출입허가-국내 수입 통관)의 이력 관리를 거쳐 계약에서 완제품 생산까지 침향의 원산지와 품질을 꼼꼼히 확인하고 있다.
정관장 기다림 침향은 △기다림 침향액 △기다림 침향환 △기다림 평심환 △기다림 평정에디션 등 다양한 제품 라인업을 갖췄다.
‘기다림 침향액’은 침향의 진수를 오롯이 느낄 수 있는 100% 침향 순수 달임액이다. 앰풀 한 병당 2g의 고함량 침향이 함유돼 빠르게 채워지는 침향의 기운을 느낄 수 있는 점이 특징이다. 앰풀 내용물 그대로 섭취하거나 따뜻한 물에 타서 침향의 맛과 향을 음미할 수도 있다.
‘기다림 침향환’은 침향과 더불어 지황·맥문동·사인·영지·당귀·백출 등 식물혼합농축액을 배합해 침향의 기운을 배로 느낄 수 있도록 설계한 환 제형 제품이다. 응축된 침향의 에너지와 엄선된 전통 소재로 지치지 않는 일상의 힘을 선사한다.
정관장은 기다림 침향의 신제품으로 평심환과 평정에디션을 출시하며 라인업을 확장했다. ‘기다림 침향 평심환’은 인도네시아산 ‘SABAH 침향’과 ‘천삼’ 등을 조화롭게 빚어낸 프리미엄 제품이다. SABAH 침향은 인도네시아 국가 표준(SNI)의 6등급 중 최상위 등급으로 침향나무의 수지 함량이 높고 층이 고르게 형성돼 있다.
최근 선보인 ‘기다림 평정에디션’은 프리미엄 홈프래그런스 브랜드 메누하와의 컬래버를 통해 마음 건강을 챙길 수 있도록 기획된 프리미엄 세트 제품이다. 기다림 침향액 20병과 4종의 인센스 스틱으로 구성돼 침향의 깊은 향과 메누하의 여운을 고스란히 담아내 특별한 일상에 평온을 선사한다.
한편 정관장은 수험생을 대상으로 농구·배구 홈경기 무료 관람 이벤트를 진행한다. 정관장 프로농구단 정관장 레드부스터스와 여자프로배구단 정관장 레드스파크스의 홈경기를 무료로 관람할 수 있다. 수능을 치른 수험생은 수험표 또는 학생증을 지참해 경기장 매표소를 방문하면 무료 티켓을 받을 수 있다. 온라인 예매도 가능하며 이 경우 예매 수수료는 본인이 부담해야 한다.
