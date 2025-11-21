소화 편한 균형영양식… 과학적으로 설계한 노년 건강 맞춤영양솔루션

[Food&Dining] 매일유업
유당 0g ‘메디웰 구수한 누룽지맛’ 출시
비타민 25종-미네랄 등 균형있게 설계
30일까지 ‘소화 안되면 100% 환불’ 행사
이제 대한민국은 초고령사회로 진입했다. 통계청에 따르면 올해 65세 이상 고령 인구는 1051만4000명으로 전체 인구의 20.3%를 차지해 처음으로 20%를 넘어섰다. 이에 ‘얼마나 오래 사느냐’보다 ‘어떻게 건강하게 오래 사느냐’에 더욱 관심이 모아지고 있다. 이미 세계보건기구(WHO)는 2021년부터 2030년까지를 ‘건강한 노화의 10년(Decade of Healthy Ageing)’이라 지정하며 전 세계적인 대응을 촉구했다. 특히 WHO는 건강한 노화의 핵심으로 단순히 수명을 늘리는 것이 아니라 일상을 지탱하는 건강관리와 웰빙을 강조했다. 노년기 삶의 질을 좌우하는 요소는 단연 ‘영양’이다. 나이가 들수록 치아 건강과 소화 기능 저하, 단백질과 미네랄 섭취 부족 등 영양 불균형을 겪을 가능성이 높아지는데 이는 노년 건강의 위협 요인이 되고 있다.
메디웰, 노년내과 전문의 공동 개발… 편안한 소화·흡수
이러한 가운데 매일유업이 노년층의 식습관과 영양 밸런스를 모두 고려한 균형영양조제식품 ‘메디웰 구수한 누룽지맛’을 선보였다. 이번 신제품은 매일유업이 50년 이상 축적한 영양 설계 기술력과 노년내과 전문의의 풍부한 임상 경험을 결합해 중장년층이 더욱 균형 잡힌 영양을 섭취하도록 과학적으로 설계한 것이 특징이다.
메디웰 구수한 누룽지맛의 가장 큰 특징은 소화 편의성과 완벽한 영양 균형에 집중한 것이다. 유당이 없는 ‘유당 0g’ 락토프리 제품으로 평소 유제품 섭취 후 불편했던 사람들도 편안하게 먹을 수 있다. 또한 체내 흡수가 빠른 MCT유(중쇄지방산)와 소화 부담이 적은 저분자 가수분해단백질을 사용해 소화 기능이 저하된 노년층이 부담 없이 먹으며 영양을 보충할 수 있다.
영양 설계 또한 꼼꼼하다. 탄수화물, 단백질, 지방 등 3대 필수영양소는 물론 25종의 비타민과 미네랄을 균형 있게 담아냈다. 특히 놓치기 쉬운 셀레늄, 크롬, 몰리브덴과 같은 영양소까지 세심하게 포함해 한 팩만으로도 균형 잡힌 영양 섭취가 가능하다. 게다가 국산 쌀을 사용한 누룽지 분말 원료로 한국인이 좋아하는 구수한 누룽지 맛을 더해 매일 맛있게 먹을 수 있다. 이는 고령층이 자주 경험하는 소화 불편을 고려한 세심한 설계로 꾸준한 영양 섭취를 돕는다.
또한 무균 6겹 특수팩 포장을 적용해 실온에서도 안전하게 보관할 수 있으며 액상 제형으로 언제 어디서나 간편하게 마실 수 있어 규칙적인 영양 섭취 습관을 기르는 데 도움을 준다. 용량은 120㎖와 200㎖ 두 가지로 출시돼 필요에 따라 선택할 수 있다.
메디웰 구수한 누룽지맛은 △균형 잡힌 영양 보충이 필요한 고령자 △식이 관리가 필요한 환자 △식사량이 부족하거나 식사 대용으로 충분한 영양 섭취를 하고 싶은 사람 △수술 전후 회복기 환자 등에게 추천된다.
‘소화가 안되면 100% 환불 약속’ 체험 행사 30일까지
매일유업은 신제품 메디웰 구수한 누룽지맛 출시를 기념해 파격적인 환불 보장 프로모션을 선보인다. ‘소화가 안되면 100% 환불 약속’이라는 행사로 신제품 구매 후 소화가 불편하거나 불만족할 경우 배송비 부담 없이 전액 환불이 가능하다.
이번 프로모션은 메디웰 구수한 누룽지맛 제품의 편안한 소화·흡수 강점을 알리고자 준비했으며 소비자들이 부담 없이 신제품을 체험할 수 있는 좋은 기회다. 온라인으로 매일유업 네이버 직영 스토어에서 메디웰 구수한 누룽지맛 200㎖ 1박스(18개) 구매 시 체험용 제품 3개를 추가로 받아볼 수 있다. 고객이 제품 수령 후 체험용 제품을 먼저 먹어보고 소화가 불편하다면 7일 이내 반품 신청 시 100% 환불받을 수 있다. 반대로 제품 체험 후 만족스럽다면 포토리뷰 이벤트에 참여 가능하다. 포토리뷰를 작성하면 추첨으로 50명을 선정해 메디웰 구수한 누룽지맛 200㎖ 1박스를 경품으로 증정한다. 이번 행사는 11월 30일까지 진행되며 자세한 사항은 매일유업 네이버 직영 스토어에서 확인 가능하다.
매일유업 메디웰 관계자는 “소화가 안되면 100% 환불 약속 프로모션은 메디웰 구수한 누룽지맛의 차별화된 강점을 알리고 더 많은 소비자가 체험할 수 있도록 마련한 행사”라며 “소화가 편안하면서 필요한 영양은 충분히 섭취할 수 있도록 노년내과 전문의와 함께 개발한 이번 신제품을 많은 분이 직접 경험해 보시길 바란다”고 전했다.
한편 메디웰은 매일유업의 50년 이상 기술력을 바탕으로 영양 전문가들이 설계한 균형영양식 브랜드로 현재 1000개 이상의 병원 및 전문기관에 공급되고 있다. 대표 제품으로는 ‘구수한맛 플러스’ ‘오곡맛 플러스 미니’, 식이 조절이 필요한 환자를 위한 영양조제식품 ‘당뇨식’ 등이 있다. 제품 구매는 매일유업 공식몰 메일다이렉트 및 네이버 직영 스토어, 쿠팡 등에서 가능하다.
