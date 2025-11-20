EX30 크로스컨트리, 루프톱 텐트에도 안정적인 주행감 뽐내

콤팩트한 디자인에 트윈모터 조합
‘크로스컨트리’ 이름처럼 야외활동 적합
승차감, 실내 인테리어도 깔끔
日보다 국내 가격 600만원 이상 저렴
볼보자동차코리아는 9월 소형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘EX30 크로스컨트리’를 국내에 출시하며 “콤팩트한 디자인에 브랜드 역사상 가장 강력한 성능의 트윈모터를 조합해 제로백 3.7초의 뛰어난 성능을 자랑하는 야외 활동 최적화 모델”이라고 소개했다. 비포장도로(오프로드) 주행 능력을 강화한 차량에만 붙이는 ‘크로스컨트리’란 이름까지 달고 나온 만큼, 작지만 강력한 이 전기차의 아웃도어 성능이 궁금했다.
이달 초 이러한 궁금증을 해소할 기회가 생겼다. 1박 2일 일정으로 서울 은평구에서 충남 보령시 원산도로 출발해 루프톱 텐트가 장착된 이 시승차로 친구들과 낚시를 즐기며 실제 아웃도어 라이프에 얼마나 적합한지 검증해 보기로 했다.
서울에서 원산도까지 편도 182km, 약 4시간이 소요됐다. 정체 구간과 텐트 무게 때문에 배터리 소모가 컸다. 목적지 도착 시 배터리 잔량은 10%였다. EX30 크로스컨트리는 66kWh 배터리로 1회 충전 시 약 329km 주행이 가능하지만, 실제 주행 여건에서는 차이가 있었다. 장거리 여행을 계획한다면 경로상 충전소 현황을 미리 파악하는 것이 필수적으로 보였다.
주행 성능은 만족스러웠다. 지붕에 70kg 안팎의 무거운 텐트 장비를 적재했음에도 가속 성능이나 주행 안정성에는 전혀 문제가 없었다. 전륜과 후륜에 각각 모터가 탑재된 트윈모터 사륜구동 시스템이 최대 출력 428마력, 최대 토크 55.4kg·m의 강력한 성능을 발휘한 덕분이다.
일반 도로는 물론이고 자갈밭 주행에서도 승차감이 우수했다. 특히 차체가 기본 EX30보다 15∼20mm 높아진 설계 덕에 비포장도로나 험로에서도 안정적인 주행이 가능했다.
12.3인치 센터 디스플레이로 모든 기능을 통합한 실내는 미니멀리즘의 정수였다. 공조 시스템부터 미러·시트 조절까지 터치스크린으로 조작해 깔끔한 공간을 완성했다. 다만 주행 중 조작은 불편했다. 원하는 메뉴까지 여러 단계를 거쳐야 해 직관성이 떨어졌다.
그날 강풍으로 루프 텐트 설치는 포기했지만, EX30은 든든한 셸터 역할을 했다. 차 안에서 바닷바람을 피해 몸을 녹이고 낚시 채비를 했다. 트렁크는 물고기 물통과 낚시 장비를 여유롭게 수납하기에 충분했다.
시승 중 두 번의 충전 과정에서도 특별한 불편함은 없었다. 오히려 차 안에서 잠시 휴식을 취하거나 간식을 먹는 시간마저 여행의 일부로 자연스럽게 받아들여질 만큼 충전 대기 시간이 부담스럽지 않게 느껴졌다.
무엇보다 차량의 전반적인 성능이 충전의 번거로움을 상쇄하고도 남았다. 강력한 주행 성능과 안정적인 승차감, 아웃도어 활동에 최적화된 설계는 전기차의 장점을 돋보이게 했다. 그런 면에서 도심 주행과 야외 활동을 동시에 즐기고자 하는 이들에게 매력적인 선택지가 될 것으로 보인다. 이 차의 국내 판매가격은 5516만 원으로 일본(649만 엔·약 6136만 원)보다 약 620만 원 저렴하다.
