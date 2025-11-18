“학문과 현장이 만나다”… 삼표그룹, 한양대 건축학도 대상 산학투어 진행

삼표그룹은 한양대학교 건축학과 학생들을 대상으로 건자재 생산 현장을 중심으로 한 산학투어를 진행했다고 18일 밝혔다. 이번 프로그램은 실습 중심의 산학연 체험 프로그램으로 구성돼 학생들이 연구소와 생산 공정을 직접 견학하며 실무 감각을 높일 수 있도록 기획됐다.
이번 산학투어에는 한양대학교 건축학과 학부생과 대학원생이 참여했으며 2개 조로 나뉘어 삼표산업의 연구소, 몰탈공장, 레미콘공장 등 주요 생산 및 연구 시설을 순차적으로 방문했다. 삼표산업은 지난해 서울대학교 건축학과 학생을 대상으로 동일 프로그램을 운영한 데 이어 올해도 현장 중심의 산학 협력을 이어가고 있다.
특히 올해는 단순 견학을 넘어 학생들이 직접 제작해 온 콘크리트 부재용 몰드(공시체)에 레미콘을 타설하는 실습을 포함했다. 학생들은 콘크리트 혼합, 타설, 마감 등 실제 시공 흐름을 직접 체험했고 원재료 배합과 강도시험 등을 주도적으로 진행하면서 현장 중심의 실무 경험을 쌓았다고 한다.
삼표산업 연구소 연구원들은 건축 재료의 성능시험, 혼화재 개발, 친환경 기술 연구 방향 등을 소개하며 산업 현장에서의 연구개발 과정을 학생들에게 생생하게 전달했다.
산학투어에 참가한 박예은·최혜연 한양대 건축학과 대학원생은 “실제 공정을 보면서 이론으로만 배웠던 내용을 검증하는 과정이 흥미로웠다”며 “특히 안전을 최우선으로 하는 현장의 분위기가 인상적이었다”고 소감을 전했다.
안기현 한양대 건축학과 교수는 “학생들이 실험실을 넘어 실제 공정 현장에서 재료의 흐름과 기술을 이해하는 귀중한 기회였다”면서 “산업계와의 연계를 통해 실무 능력을 높이는 데 도움이 됐다”고 했다.
삼표그룹은 앞으로도 산학 협력체계를 강화하기 위해 현장 교류형 공장 견학 프로그램을 정례화하고 미래 건설·건축 인재를 위한 실무형 교육 기회를 확대할 계획이다.
삼표산업 관계자는 “이론 중심 교육에서 벗어나 산업 현장을 직접 체험할 수 있도록 프로그램을 지속 확대하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0