하만 JBL, AI기반 파티 스피커 ‘파티박스520’ 출시

하만 인터내셔널은 오디오 브랜드 제이비엘(JBL)이 파티 스피커 라인업의 신제품 ‘파티박스520’을 출시했다고 18일 밝혔다. 하반은 이번 신제품 파티박스520이 AI 기반 오디오 최적화 기술과 오라캐스트(Auracast) 멀티 스피커 연결 기능, IPX4 방수 설계를 앞세워 다양한 환경에서 사용할 수 있는 점을 강조했다.
파티박스520에는 JBL 프로 사운드 기반의 출력과 AI 사운드 부스트(AI Sound Boost) 기술을 적용됐다고 한다. 하만 측은 “음악 신호를 실시간 분석해 드라이버 성능을 최적화하는 기능으로 왜곡을 줄이면서 출력 안정성을 높였다”고 설명했다. 한 번 충전으로 최대 15시간 재생이 가능하고 교체형 배터리와 고속 충전을 지원한다.
IPX4 등급의 방수 설계와 텔레스코픽 핸들, 넓은 휠을 적용해 이동성을 강화했고 거실·야외·수영장 등 다양한 공간에서 운영할 수 있도록 한 점이 특징이다. 오라캐스트 기능으로 다른 JBL 스피커와 연결할 수 있어 확장형 사운드 시스템 구성도 가능하다고 한다.
그레이스 고(Grace Koh) 하만 인터내셔널 아시아 태평양 컨슈머 오디오 총괄은 “JBL은 포터블·파티 스피커 시장에서 사운드와 디자인 경쟁력을 지속적으로 높여왔다”면서 “이번 파티박스 시리즈는 소규모 모임부터 대형 행사까지 아우르는 통합 사운드 경험을 제공하기 위한 노력의 결과”라고 말했다.
출고가는 149만 원이며 오프라인 매장과 온라인몰 하만더샵, 웨이브라운지, 쿠팡 로켓배송 등에서 판매한다.
황소영 기자 fangso@donga.com
