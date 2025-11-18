“中 갈때마다 상전벽해… 반도체-바이오도 5년내 中에 밀릴것”

[반도체-바이오도 中에 추월 위기]
한경협, 1000대 기업 설문조사
“韓주력 철강-배터리 이미 역전돼… 가격-생산성-정부지원 모두 中 우위”
中 저가 공세에 韓기업 현지자산 매각… “R&D 지원-규제 줄여 경쟁력 높여야”
업무상 중국 출장을 1년에 2번 이상 다니는 대기업 계열사의 한 임원은 “중국에 다녀올 때마다 산업이 빠르게 발전해 매번 ‘상전벽해(桑田碧海)’를 느낀다”고 말했다. 반도체 소재 제조사에서 근무하는 그는 “한국을 이끌었던 주력 산업들이 이제 중국에 따라잡히고 있다”며 “작지만 기술력을 갖추고 영업하던 한국 제조 기업들까지 중국 자본이 인수하면서 국내 산업 생태계가 무너진 상황”이라고 진단했다.
또 다른 대기업 최고경영자(CEO)도 “요즘 임원회의를 하면 관세 얘기로 시작해 중국 얘기로 끝난다”며 “주 6일, 하루 12시간씩 일하는 중국 기업들을 따라잡을 방법이 보이지 않는다”고 했다.
● 5년 뒤 주력산업 모두 中에 역전 전망
한국 경제의 ‘대들보’ 산업인 반도체와 바이오가 5년 내에 기업 경쟁력 측면에서 중국에 추월당할 것이란 전망이 나왔다. 2030년이 되면 한국의 10대 수출 업종 모두 중국에 산업 주도권을 내줄 것으로 관측됐다.
17일 한국경제인협회가 국내 10대 수출 주력 업종의 매출 1000대 기업(응답 기업 200곳)의 설문을 통해 ‘한·미·일·중 경쟁력 현황 및 전망 조사’를 실시한 결과 한국의 기업 경쟁력을 ‘100’으로 볼 때 중국의 기업 경쟁력은 102.2로 평가됐다. 2030년에는 한국 100, 중국 112.3으로 그 격차가 더욱 벌어졌다. 그동안 중국의 산업 경쟁력이 한국을 따라잡았다는 분석은 많았지만, 실제 기업인들도 현장에서 이를 체감하고 있다는 게 확인된 것이다.
업종별로 보면 10대 업종 모두 이미 중국에 따라잡혔거나 곧 추월당할 것으로 전망됐다.
한국의 기업 경쟁력을 ‘100’으로 놓고 보면, 중국은 올해 철강(112.7), 일반기계(108.5), 이차전지(108.4), 디스플레이(106.4), 자동차 및 부품(102.4) 등 5개 업종에서 이미 한국을 앞질렀다. 반도체(99.3), 전기전자(99.0), 선박(96.7), 석유화학(96.5), 바이오헬스(89.2) 등 5개 업종은 현재까지는 한국이 중국을 앞서는 것으로 평가됐다.
하지만 5년 뒤에는 이들 산업도 모두 중국이 앞설 것으로 전망됐다. 한국 경제의 핵심 산업인 반도체는 2030년이 되면 한국의 경쟁력이 100일 때 중국 경쟁력이 107.1이 될 것으로 보인다. 바이오 역시 중국 경쟁력이 100.4로 한국을 추월할 것으로 조사됐다.
한중 기업 경쟁력을 분야별로 정리하면 올해 기준 중국이 가격 경쟁력(130.7), 생산성(120.8), 정부 지원(112.6), 전문인력(102.0), 핵심기술(101.8)에서 한국보다 경쟁력이 높았다. 한국이 앞서는 분야는 상품브랜드(96.7)뿐인데 이마저도 2030년에는 중국이 한국을 추월할 전망이다.
● “R&D 지원하고 규제 줄여 경쟁력 키워야”
기업인들은 현장에서 체감하는 중국 기업들의 가장 놀라운 점으로 ‘빠른 기술 추격 속도’를 꼽았다. 한 IT 기업 관계자는 “전 세계 사람들이 미국 챗GPT를 빠르게 따라잡은 중국 ‘딥시크’를 보고 놀라워했지만, 사실 중국 현지에 가면 비슷한 회사가 수천 개 있어 놀랄 일이 아니다”라며 “인공지능(AI)이나 로봇 등 중국의 미래 산업 투자 규모는 한국과 비교할 수 없고, 발전 속도도 압도적인 수준”이라고 말했다.
중국의 기술 수준은 실제 한국 주력산업의 턱밑까지 차오른 상황이다. 중국 최대 D램 제조업체인 창신메모리(CXMT)는 중국 정부의 지원 아래 첨단 반도체인 HBM(고대역폭메모리) 개발에 박차를 가하고 있다. 업계에서는 CXMT와 한국 기업 간의 HBM 기술 격차가 2, 3년 안팎까지 좁혀졌다는 평가가 나온다.
중국 기업들의 저가 공세에 국내 대기업들이 사업 구조를 재편하며 중국 내 자산을 매각하는 사례도 잇따르고 있다. LG디스플레이는 최근 중국 광저우의 액정표시장치(LCD) 공장 지분을 TCL그룹에 매각했다. 국내 한 상장사 대표는 “기업 규제, 인건비 등을 감안하면 중국만큼 사업하기 편한 곳이 없다”며 “중국은 전기요금도 매우 저렴하고, 정부 보조금까지 있어서 한국으로선 가격 경쟁이 어렵다”고 말했다.
석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “기업이 투자하기 좋은 환경이 조성되면서 중국 산업이 빠르게 발전한 것”이라며 “기업들의 연구개발을 지원하고 정부 부처 간 규제 칸막이를 낮춰야 한다”고 말했다.
