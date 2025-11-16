주담대 금리 2년 만에 6%대로…높아진 은행 문턱 “당분간 지속”

지난 14일 기준 4대 은행 주택담보대출 금리 연 3.930~6.060% 수준
시장 금리 높아지면서 대출금리 상승…“대출금리도 계속 오를 전망”
은행 대출 축소에 시장금리 인상까지 이어지면서 대출 문턱이 점점 높아지고 있다.
이창용 한국은행 총재가 최근 외신 인터뷰에서 기준금리 결정에 신중한 모습을 보이자, 국채금리가 급등하고 대출금리도 상승했다.
금융권에서는 이번 달 한은의 기준금리 인하가 불투명한 만큼 시장 금리와 동반한 대출 금리 오름세가 이어질 것으로 전망했다.
16일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 은행의 지난 14일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 3.930∼6.060% 수준이다.
4대 은행에서 6%대 혼합형 금리는 지난 2023년 12월 이후 약 2년 만에 처음이다. 지난 8월 말 연 3.460∼5.546%와 비교해 상단이 0.514%포인트(p), 하단이 0.470%p 높아졌다. 이는 혼합형 금리의 주요 지표인 은행채 5년물 금리가 2.836~3.399%로 0.563%p 뛰었기 때문이다.
신용대출 금리(1등급·만기 1년)도 연 3.520∼4.990%에서 3.790∼5.250%로 상단이 0.260%p, 하단이 0.270%p 각각 상승했는데, 같은 기간 은행채 1년물 금리가 0.338%p 증가한 영향이다.
같은 기간 주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 기준·연 3.770∼5.768%)도 상단이 0.263%p나 증가했다. 지표금리인 코픽스은 불과 0.01%p 높아졌지만 부동산·가계대출 규제가 강해지면서 은행들이 인상폭을 지표금리 이상으로 관리한 것으로 추정되고 있다.
최근 수 개월간 대출 금리가 뛴 것은 한국은행과 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 기준금리 인하 등 통화 완화 정책이 계속 이어질지 의구심이 커지면서 은행채 등 시장 금리가 높아졌기 때문이다.
특히 지난 12일에는 이창용 한국은행 총재가 외신 인터뷰에서 “금리 인하의 규모와 시기, 방향 전환 여부까지 새로운 데이터에 달려있다”고 말하면서 서울 채권시장에서 1년물을 제외한 나머지 모든 만기의 국고채 금리가 연중 최고점을 찍었다.
시장에서는 이 총재의 말이 기준금리가 인상될 수 있다는 뜻으로 해석하면서 국채를 매각하려는 수요가 늘어나 국채금리가 급등하는 현상이 나타났다.
이후 한은은 이 총재의 말이 금리 인상을 뜻하는 것이 아니라고 해명에 나섰지만, 이미 시장에서는 금리인하가 사실상 종료됐다는 의견이 지배적이다.
대출금리는 자금조달비용지수(코픽스·COFIX), 은행채(금융채) 금리 등을 준거로 한다. 변동형 주택담보대출은 신규 코픽스, 신잔액 코픽스를 기준으로 하는 상품들이 많고 신용대출은 금융채 금리를 바탕으로 산정한다. 코픽스는 은행의 정기예금, 정기적금과 금융채 등 8개 수신상품을 대상으로 산출하는 만큼 예금금리와 금융채가 오르는 현재 상황에서 코픽스가 오르고, 이에 따라 대출금리 또한 오를 수밖에 없다.
이번 달 한은의 기준금리 인하가 불투명한 상황에서 시장 금리와 동반한 대출 금리 오름세와 이로 인한 가계대출 한도 축소 현상이 연말까지 이어질 전망이다. 총부채원리금비율(DSR) 규제는 산출식에 사용되는 금리 수준이 높을수록 원리금 상환 추정액이 커지고 그만큼 최대 대출 가능액도 줄어든다.
금융권 관계자는 “금융당국의 가계대출 관리 강화로 현재 은행들이 경쟁적으로 대출을 유치하기 위해 금리 인하를 단행할 영업환경도 아니다”라며 “당분간 시장금리, 예금상품 금리 상승세를 반영해 대출금리도 계속 오를 전망”이라고 말했다.
