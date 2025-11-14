李, 이재용 등 재계 총수와 주말 회동…팩트시트 후속 회의

이재명 대통령이 이번 주말 한미 관세협상 후속 회의를 위해 재계 총수들과 회동한다.
14일 대통령실은 이 대통령이 이번 주말 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등과 회동을 벌인다고 밝혔다.
이 대통령은 이 자리에서 한미 관세협상의 결과를 설명하고 그간 협상 타결을 위해 도움을 준 재계 총수들에게 감사 인사를 전할 것으로 전망된다.
한미가 합의한 팩트시트에는 자동차와 부품 등에 대한 품목 관세가 기존 25%에서 15%로 인하된다. 반도체의 경우 경쟁국인 대만의 관세보다 동일 내지는 유리하게 설정될 전망이다.
기업들도 이번 팩트시트 도출로 불확실성이 제거된 부분에 대해 이 대통령에게 감사의 뜻을 전할 것으로 보인다.
특히 이 대통령과 총수들은 달라진 관세율에 따른 수출 전략 등을 점검하고 대미 투자 부분에 대해서도 큰 틀의 논의를 벌일 것으로 전망된다. 이번 관세협상 타결 결과 한국은 연간 200억 달러를 미국에 투자해야 한다. 이 투자 과정에서 국내 기업들도 상당 부분 중요한 역할을 수행해야 할 것으로 보인다.
이와 별도로 한미 조선협력, 핵 추진 잠수함 건조 등을 위한 HD현대, 한화그룹 등과의 협력방안 논의도 이뤄질 전망이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
