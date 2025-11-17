클린월드운동, 맘스가든 프로젝트로 지구를 푸르게

위러브유가 미국 뉴욕 유엔 본부에서 개최한 ‘국제평화포럼’ 현장. 국제위러브유운동본부 제공 지구촌에 사는 개개인이 ‘우리’가 되려면 국경을 초월한 연대와 화합이 필수다. 위러브유는 환경보호, 인권보호, 리더십 등 다양한 주제로 각국에서 포럼, 세미나, 연주회 등을 마련해 협력의 장을 열고 있다. 주한 외국 대사 및 외교관들과 함께한 글로벌 복지 교류 간담회, 복지활동 협약 체결 등에 각국 정부·기관이 함께하면서 글로벌 협력의 폭이 갈수록 넓어지고 있다.



위러브유의 국제협력 활동은 2018년 유엔 DGC (당시 DPI, 공보국) 협력 NGO 등록을 계기로 더욱 광범위해졌다. 유엔 DGC는 지속가능발전목표(SDGs) 달성과 평화 구현, 개발도상국 지원, 여성과 청년들의 역량 강화, 빈곤 퇴치 등 국제사회 발전과 인권보호, 인류복지 향상 등을 위해 세계인은 물론 각국 NGO와 소통·협력하는 유엔 기구다. 위러브유는 유엔과 정기적인 회의 및 논의, 세계 각국과 글로벌 협력 및 교류를 통해 인권, 복지, 구호를 위한 다각적 활동을 진행하고 있다. 제67차 유엔 DPI/NGO 회의, ‘국제 관용의 날’ 기념행사, 제68차 유엔 시민사회 콘퍼런스, 제4차 군소도서 개발도상국 국제회의 참석도 그 일환이다.

유엔 총회가 2025년을 ‘국제 평화와 신뢰의 해’로 선포한 가운데, 위러브유가 6월 미국 뉴욕 유엔 본부에서 개최한 ‘국제평화포럼(Global Peace Forum)’이 주목받았다. 포럼에서는 평화의 근간이 ‘어머니 사랑’이며, 이에 기반한 글로벌 연대가 각 분야에서 평화의 동력이 될 것이라는 메시지를 공유했다. 행사는 유엔 주재 동티모르 상임대표부와 협력 속에 개최됐으며 세계 평화 달성을 목표로 하는 SDGs 16번과 17번을 중심으로 진행됐다. 로즐린 아콤베 유엔 정무평화구축국 평화구축전략협력과장을 포함해 환경·문화·교육·역사·국방 전문가 등 400여 명이 함께했다. 디오니지우 바부 소아르스 주유엔 동티모르 상임대표(대사)는 “평화는 바다처럼 끊임없이 흘러야 한다”고 기조연설에서 강조했다. 전문가들은 평화와 안보, 지속 가능한 발전을 가능케 하는 원동력이 ‘어머니 사랑’이라는 데 뜻을 모았다. 캐시 데이비드슨 뉴욕주 사법연구소 학장은 “어머니는 평화가 가정에서 시작된다는 것을 보여준다”고 설명했다.



6월 5일 ‘세계 환경의 날’을 맞아 위러브유가 제주도에서 개최한 ‘2025 세이브더월드 국제포럼’은 플라스틱 문제에 대한 국제사회의 관심을 환기했다. 이 외에도 미국에서 개최한 여성리더십포럼과 학교폭력 예방 토론회, 홍콩에서 개최한 ‘홍콩시민 스트레스 극복의 날’ 행사와 힐링연주회 등 다양한 활동으로 위러브유는 세계인을 보듬고 현재와 미래를 위한 지혜, 창의적 방안을 함께 모색해가고 있다.