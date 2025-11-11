아이레시피, 리틀트윈스타 50주년 기념 한정판 화장품 세트 출시

화장품 브랜드 아이레시피(irecipe)는 산리오의 대표 캐릭터 리틀트윈스타(Little Twin Stars) 50주년을 기념해 협업 한정판 ‘글로이 스킨 레시피 북(Glowy Skin Recipe Book)’을 11일 출시했다고 밝혔다. 아이레시피는 선진뷰티사이언스가 운영하는 화장품 브랜드다.
이번 제품은 미스트·톤업 베이스·립밤 등으로 구성된 어드벤트 캘린더형 뷰티 세트로 하나씩 열어보며 메이크업을 완성할 수 있는 것이 특징이라고 한다.
아이레시피는 ‘별빛 레시피, 윤광의 이야기(Starlight recipe, starglow story)’를 콘셉트로 피부 본연의 결을 살리며 은은한 광채를 표현하는 내추럴 메이크업을 제안했다. 패키지는 책 형태로 제작돼 리틀트윈스타의 별빛 세계관을 시각적으로 구현했다고 한다.
제품은 ▲아쿠아 피토플렉스 크림 인 토너 미스트 ▲틴티드 선비비 오로라 블루 ▲틴티드 선비비 스타리 핑크 ▲프리즘 프라이밍 립밤 베어 쉬폰 ▲프리즘 틴티드 립밤 코코 핑크 등 총 5종과 렌티큘러 엽서·메탈 키체인으로 구성됐다.
한편 아이레시피는 2021년 선진뷰티사이언스가 설립한 화장품 브랜드로 비건 인증·리프 세이프 포뮬러·친환경 패키지를 적용해 피부와 환경을 동시에 고려한 제품을 개발하고 있다.
아이레시피 관계자는 “리틀트윈스타의 빛나는 세계관을 아이레시피의 클린뷰티 철학과 결합한 협업 프로젝트”라며 “별빛처럼 맑고 은은한 윤광을 원하는 소비자에게 연말 시즌 특별한 선물이 될 것”이라고 말했다.
리틀트윈스타 글로이 스킨 레시피 북은 아이레시피 공식몰과 주요 뷰티 플랫폼, 잠실 롯데월드몰 팝업스토어에서 판매한다. 롯데월드몰 팝업스토어는 11일부터 23일까지 운영한다.
황소영 기자 fangso@donga.com
