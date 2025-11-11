세라젬, ‘CES 2026’서 12개 혁신상… ‘AI 헬스케어’ 성과

세라젬이 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 9개 제품으로 혁신상 12개를 받았다고 10일 밝혔다. CES 혁신상은 미국 소비자기술협회(CTA)가 기술력·디자인·혁신성을 종합 평가해 수여한다. 세라젬은 2024년부터 3년 연속 수상했다.
혁신상을 받은 제품은 ‘마스터 인공지능(AI) 멀티 테라피 팟’ ‘밸런스 메디워터 AI’ ‘밸런스 AI 샤워 시스템’ ‘홈 테라피 부스 2.0 AI’ 등이다. 세라젬은 CES 2026에서 부스를 차리고 CES 혁신상을 받은 제품과 AI 기술 기반의 웰니스 홈을 공개할 예정이다.
이경수 세라젬 대표는 “미래의 건강한 집을 만들기 위한 AI 헬스케어 제품들이 생활 공간 전반으로 확장되고 있다”며 “일상의 모든 공간이 회복과 휴식의 장소가 될 수 있도록 연구개발과 혁신을 지속하겠다”고 했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
