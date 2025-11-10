‘70세는 새로운 53세’ 시대…퇴직연금 수익률 높이려면 이렇게

크게보기 ⓒ News1

기대 수명이 빠른 속도로 늘고 있다. 단순히 기대 수명만 늘어나는 것이 아니라, 현재 70세의 건강과 인지 능력은 20년 전 53세와 동일한 수준이라고도 평가되기도 한다. 즉, 생물학적 나이 70세가 생활연령으로는 53세 수준인 ‘70세는 새로운 53세(70 is the New 53)’ 시대가 도래한 것이다. 생각보다 더 오래, 더 또렷하게 살 가능성이 커지고 있는 만큼 노후를 무사히 지탱해 줄 은퇴 준비, 특히 퇴직연금 운용 전략에 대한 현명한 고민이 절실하다.2024년 고용노동부 발표 자료에 따르면, 개인형퇴직연금(IRP) 퇴직연금 계좌의 5년 연평균수익률은 2.56%, 10년 연평균수익률은 2.36%로 기대보다 매우 낮은 수준이다. 이는 퇴직연금 내 예금성자산의 비중이 높은 것이 가장 큰 이유일 것이다.퇴직연금 운용의 1단계 전략은 예금자산을 현명하게 운용하는 것이다. 예금자 보호 대상은 아니지만, 우량 증권사 발행 ELB(발행 증권 원리금 지급 책임)는 고려해 볼 만하다. 예금자산은 무엇보다 만기 전략이 중요하다. 금리 인하기에는 예금 만기를 최소 2년 이상으로 둘 필요가 있고, 시중 금리 변동에 대비하는 측면에서는 만기일 자를 특정 월이 아니라 상반기나 하반기 혹은 분기별로 분산하는 것도 현명한 방법이다.2단계 전략은 예금 대비 위험을 감수할 수 있다면 채권 직접투자로 기대수익률을 향상하는 것이다. 상대적으로 높은 쿠폰이자 수익을 노릴 수 있는 2~3년 만기의 우량 등급의 회사채, 금융채 투자를 적극적으로 고려해 보자. 연평균 수익률을 0.2%~0.3% 올리는 것은 10년, 20년 장기적인 복리 수익률을 감안하면 매우 중요하다.

3단계 전략은 만기 매칭형 ETF와 채권형 펀드로 영역을 확장하는 것이다. 또 만기가 있고, 만기까지 보유 시, 매수시점의 만기보유수익률(YTM)을 기대할 수 있는 만기 매칭형 ETF도 안전자산 투자 전략에서 빠질 수 없는 대안이다. 거래소 시장에서 자유롭게 매매가 가능하고, 시중금리 하락 시 만기 보유수익률+자본차익까지 얻을 수 있는 기회도 있다.연금 자산의 기대수익률을 높이고자 한다면 자산의 일부를 주식시장에 투자해야 한다. 100% 채권투자보다 주식 20%, 채권 80% 포트폴리오가 위험은 적고 기대수익률이 높다.따라서 4단계 전략은 바쁜 직장인을 위한 TDF(타깃 데이트 펀드), TRF(타깃 리스크 펀드)를 활용하는 것이다. 바쁜 직장인이 늘 주식시장을 지켜보며 수익을 추구하기란 쉬운 일이 아이다. TDF는 2050년, 2040년, 2030년 등 투자자의 은퇴 시기와 가까운 빈티지의 펀드를 선택해 투자한다. 은퇴까지 시간이 많이 남아 자산 보전보다 증식에 포커스를 두는 TDF 2050 펀드가 TDF 2030 펀드 대비 주식 비중이 더 높은 적극적인 투자상품이다.반면 TRF는 7030, 5050 등 주식과 채권 비중을 7:3, 5:5 등으로 정해 두고, 투자자는 본인의 투자성향에 맞는 비중의 TRF펀드를 선택해서 투자하면 된다. TDF는 시간이 지날수록(은퇴 시기에 가까워질수록) 주식 비중을 줄이고 보수적으로 운용하는 반면, TRF는 정해진 주식이나 채권 비중을 유지한다는 것이 차이점이다. 펀드 하나로 글로벌 분산투자가 가능하므로 장기적으로 주식시장의 상승 기회에 참여할 수 있는 효과적인 방법이다.예컨대 비중을 50:50으로 정한다면, 안전자산 50%는 전 단계에 검토했던, 예금, ELB, 만기매칭형 ETF, 채권형펀드, ETF 상품 등으로 배분하는 순서가 합리적이다. 중요한 것은 보유 상품의 수와 수익률은 항상 정비례하지 않는다는 점이다. 적극적 투자 자산 50%는 장기적으로 성과를 추구하는 핵심 자산과 투자의 재미를 위한 위성 자산으로 나눠야 한다.

