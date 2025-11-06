11월 아파트 분양시장 전망 대폭 악화…10·15 대책 영향

6일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 설문 조사한 결과, 11월 아파트 분양전망지수는 전국 평균 19.4포인트(p) 하락한 72.1로 나타났다.
수도권은 서울(111.1→84.8, 26.3p↓)과 경기(97.1→69.7, 27.4p↓), 인천(92.3→65.2, 27.1p↓) 등 모두 큰 폭으로 하락했다.
연구원은 “10·15 대책에 따른 초강력 규제에 더해 보유세 등 세제 개편 가능성까지 거론되면서, 서울을 비롯한 수도권 전역의 매수 심리가 위축되고 있다”며 “당분간 분양 시장 전망에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다”고 밝혔다.
비수도권도 울산 35.7p(107.1→71.4), 강원 34.4p(90.0→55.6), 충북 33.3p(88.9→55.6), 전남 27.8p(77.8→50.0), 전북 24.2p(90.9→66.7), 제주 23.2p(87.5→64.3), 충남 17.3p(92.3→75.0), 세종 16.7p(100.0→83.3), 경남 13.2p(84.6→71.4), 광주 11.0p(82.4→71.4), 부산 10.5p(90.5→80.0), 대전 7.7p(100.0→92.3), 대구는 1.1p(87.5→86.4) 하락했다. 경북은 8.3p (75.0→83.3) 상승 전망됐다.
연구원은 “이번 대책으로 단기적으로 아파트 구매 수요가 위축될 수 있겠지만, 서울 강남3구 등 핵심 지역은 대출규제 영향이 제한적이어서 2~3개월 뒤 다시 상승세를 회복할 가능성이 높다”고 밝혔다.
이달 분양가격 전망지수는 전월 대비 6.2p 하락한 100.0으로 나타났다. 대출규제로 인한 수요 위축과 함께 신규 주택 건설물량 감소로 건설 자재 및 인력 수요가 줄어들면서, 공사비 부담이 완화될 것이란 예상이 반영된 것으로 보인다.
분양물량 전망지수는 전월 대비 9.7p 하락한 79.7로 집계됐고, 미분양물량 전망지수는 전월 대비 8.9p 상승한 98.5로 나타났다.
